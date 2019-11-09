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Суббота, 09.11.2019
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Потеря зубов: кто в зоне риска

Потеря зубов: кто в зоне риска
18:32 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Определенные факторы указывают на вероятность потери зуба вследствие заболеваний пародонта.

Ученые вычислили 9 факторов риска: возраст, мужской пол, курение, отсутствие адекватного лечения и гигиены ротовой полости, сахарный диабет, гипертония, ревматоидный артрит и тип передних зубов.

Ученые из Кувейта проанализировали информацию о 1775 пациентах и выяснили, что заболевания пародонта - основная причина, приводящая к экстракции зуба.

Вот еще некоторые результаты:

  • Самыми частыми сопутствующими заболеваниями были сахарный диабет (19,2%) и гипертония (13,6%)

  • Мужчины чаще, чем женщины теряют зубы вследствие заболеваний пародонта (33% и 27%)

  • Курильщики или бывшие курильщики составили 31%

  • 39% пациентов никогда не обращались к стоматологу для профилактического лечения

  • Только 16% пациентов чистили зубы дважды в день или чаще

  • 60% никогда не чистили зубы или использовали зубную щетку не регулярно

"Оценка степени риска – важный аспект современной стоматологии. Выявление пациентов, у которых вероятно тяжелое течение заболеваний пародонта, поможет правильно назначать профилактическое лечение", - говорит президент Американской Ассоциации Пародонтологии Kenneth A. Krebs.

Если у вас есть эти привычки - забудьте о них: что разрушает вашу зубную эмаль

Заболевания пародонта - одна из основных причин потери зубов во всем мире. Специальное лечение пародонта и соблюдение гигиенических правил позволяет свести потерю зубов к минимуму.

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Здоровье, Зубы, Потеря зубов, Заболевания пародонта.
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