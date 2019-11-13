Печали как не бывало: ТОП-3 действенных метода для избавления от негатива

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Стрессы, плохое самочувствие, непредвиденные ситуации, много работы и мало отдыха – все это может сказаться на вашем самочувствии и настроении. Если ваши мысли заполонили негативные эмоции, нужно от них избавляться.

Вашему вниманию – три эффективных шага, чтобы избавиться от негативных эмоций.

Идентифицируйте эмоцию

Это значит, что вам нужно определить эту эмоцию в теле как ощущение (ком в горле) и назвать, что это – обида, страх или гнев. Если человек не может этого сделать, может развиться алекситимия - эмоциональный разрыв, когда человек не может обозначить свои эмоции и пытается при этом выдавать их за нормальные. Если это происходит регулярно, то может привести к психосоматическим заболеваниям.

Чтобы научится идентифицировать свою эмоцию, важно в момент, когда вы ее переживаете, слушать свои ощущения в теле: живот, грудь, горло, плечи. Определите самые сильные ощущения: горячо/холодно, тяжело/легко, просторно/сжато. При этом также нужно будет подобрать название этим эмоциям – к примеру, тоска, печаль, страх, отчаяние.