Печали как не бывало: ТОП-3 действенных метода для избавления от негатива

Стрессы, плохое самочувствие, непредвиденные ситуации, много работы и мало отдыха – все это может сказаться на вашем самочувствии и настроении. Если ваши мысли заполонили негативные эмоции, нужно от них избавляться.
Вашему вниманию – три эффективных шага, чтобы избавиться от негативных эмоций.
Идентифицируйте эмоцию
Это значит, что вам нужно определить эту эмоцию в теле как ощущение (ком в горле) и назвать, что это – обида, страх или гнев. Если человек не может этого сделать, может развиться алекситимия - эмоциональный разрыв, когда человек не может обозначить свои эмоции и пытается при этом выдавать их за нормальные. Если это происходит регулярно, то может привести к психосоматическим заболеваниям.
Чтобы научится идентифицировать свою эмоцию, важно в момент, когда вы ее переживаете, слушать свои ощущения в теле: живот, грудь, горло, плечи. Определите самые сильные ощущения: горячо/холодно, тяжело/легко, просторно/сжато. При этом также нужно будет подобрать название этим эмоциям – к примеру, тоска, печаль, страх, отчаяние.
Проживите эмоции
Это необходимо сделать, если вы хотите избавиться от негатива в своей голове. Потому что маскирование негативных эмоций или уход от них вам не поможет. В итоге это может проявиться потом в виде невроза, алкоголизма или в виде других негативных последствий. На стадии проживания эмоций нужно вслух сказать то, что вы чувствуете, после чего проявить эту эмоцию так, как вам этого хотелось бы: поплачьте, покричите, разбейте тарелку или побейте подушку.
Важно понимать, что эмоции нужны нам для того, чтобы показывать другим людям наше состояние, и проявлять эмоции - нормально. Найдите свой способ для выхода негативных эмоций – спорт, творчество.
Примите свои эмоции
За то, что вы проживаете негативные эмоции, нельзя заниматься самобичеванием и наказывать себя. На этом этапе важно понимать, что эмоции, которые вы проявили, – это нормально. И наверняка после их проявления вам стало легче. Это здорово поможет избавиться от постоянных истерик и самобичевания.