Скачать
Среда, 13.11.2019
В МВФ надеются на "быстрый результат" в переговорах с Украиной
В МВФ надеются на "быстрый результат" в переговорах с Украиной
Байден заявил о решении участвовать в президентских выборах 2020 года
Байден заявил о решении участвовать в президентских выборах 2020 года
Тайсон может покинуть Шахтер из-за расизма в Украине
Тайсон может покинуть Шахтер из-за расизма в Украине
ТОП-5 заброшенных курортов, которые когда то привлекали своей роскошью (Фото)
ТОП-5 заброшенных курортов, которые когда то привлекали своей роскошью (Фото)

Печали как не бывало: ТОП-3 действенных метода для избавления от негатива

Смотрите фото (4)
Печали как не бывало: ТОП-3 действенных метода для избавления от негатива
06:52 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Важно понимать, что проявлять свои эмоции - это нормально.

  • 1

    Стрессы, плохое самочувствие, непредвиденные ситуации, много работы и мало отдыха – все это может сказаться на вашем самочувствии и настроении. Если ваши мысли заполонили негативные эмоции, нужно от них избавляться.

    Вашему вниманию – три эффективных шага, чтобы избавиться от негативных эмоций.

    Идентифицируйте эмоцию

    Это значит, что вам нужно определить эту эмоцию в теле как ощущение (ком в горле) и назвать, что это – обида, страх или гнев. Если человек не может этого сделать, может развиться алекситимия - эмоциональный разрыв, когда человек не может обозначить свои эмоции и пытается при этом выдавать их за нормальные. Если это происходит регулярно, то может привести к психосоматическим заболеваниям.

    Чтобы научится идентифицировать свою эмоцию, важно в момент, когда вы ее переживаете, слушать свои ощущения в теле: живот, грудь, горло, плечи. Определите самые сильные ощущения: горячо/холодно, тяжело/легко, просторно/сжато. При этом также нужно будет подобрать название этим эмоциям – к примеру, тоска, печаль, страх, отчаяние.

  • 2

    Проживите эмоции

    Это необходимо сделать, если вы хотите избавиться от негатива в своей голове. Потому что маскирование негативных эмоций или уход от них вам не поможет. В итоге это может проявиться потом в виде невроза, алкоголизма или в виде других негативных последствий. На стадии проживания эмоций нужно вслух сказать то, что вы чувствуете, после чего проявить эту эмоцию так, как вам этого хотелось бы: поплачьте, покричите, разбейте тарелку или побейте подушку.

    Важно понимать, что эмоции нужны нам для того, чтобы показывать другим людям наше состояние, и проявлять эмоции - нормально. Найдите свой способ для выхода негативных эмоций – спорт, творчество.

  • 3

    Примите свои эмоции

    За то, что вы проживаете негативные эмоции, нельзя заниматься самобичеванием и наказывать себя. На этом этапе важно понимать, что эмоции, которые вы проявили, – это нормально. И наверняка после их проявления вам стало легче. Это здорово поможет избавиться от постоянных истерик и самобичевания.

Учимся расслабляться: самые легкие методы избавления от стресса

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Здоровье, Психология, Негативные эмоции, Советы психологов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 "Конкретики не было": Пристайко прокомментировал предложение Назарбаева
03 Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения
04 Разумков предупредил президента ЕП об угрозе "Северного потока 2"
05 "Пусть перемены будут украинскими!": Вятрович объяснил зачем идет в Раду
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: ранены двое украинских военнослужащих
День в ООС: ранены двое украинских военнослужащих
Украинские миротворцы защитили от боевиков базу ООН
Украинские миротворцы защитили от боевиков базу ООН
Ирина Луценко сложила полномочия: кто займет ее место
Ирина Луценко сложила полномочия: кто займет ее место
Рецепт дня: разноцветные пельмени с пряным фаршем
Рецепт дня: разноцветные пельмени с пряным фаршем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь