Врачи рассказали о пользе и вреде острой пищи

Новости шоу бизнеса:Эксперты решили разобраться, вредно ли часто есть острую еду.

Острая еда — это предмет вечных споров. Кто-то от нее без ума и, однажды распробовав пикантные нотки, никак не может убрать их из своего рациона, а кто-то, напротив, боится часто употреблять жгучую еду, переживая за свое здоровье.

Кто же прав? Эксперты решили разобраться, вредно ли часто есть острую еду.

Аргументы "за" острые специи

Улучшают кровообращение

Попадая в организм, острая пища согревает нас изнутри. В результате кровь движется быстрее, а стенки сосудов расширяются, нормализуя давление. Жгучая еда также провоцирует выброс адреналина, который делает нас бодрее, веселее, уравновешеннее и продуктивнее.

Во всех видах острого перца содержится огромное количество витаминов и минералов, которые самым благоприятным образом влияют на здоровье человека. Помогает острая пища и стенкам сосудов: витамины А и С здорово их укрепляют.

Укрепляют иммунитет

Регулярно есть острое сможет не каждый человек, но время от времени включать в рацион пикантную еду должны все. Все дело в том, что жгучие нотки укрепляют иммунитет и повышают защитные силы организма. Витамины, минералы и активные вещества борются с бактериями, вирусами и микробами, которые есть в нашем организме.

Если вы простыли, то обратите внимание на острую еду. Она повышает потоотделение, что, в свою очередь, снижает дискомфорт, вызванный повышенной температурой тела. А еще пряная пища способствует очищению носовых ходов во время насморка и отхождению слизи с поверхности бронхов при кашле.

Помогают похудеть

Все худеющие слышали о том, что острая еда стимулирует активную потерю лишних килограммов. Разбираемся, как это работает на практике. Никакой магии здесь нет, а есть лишь сплошные факты, подтвержденные и доказанные наукой.

В перце и некоторых других острых продуктах содержится вещество под названием «капсаицин». Оно активно воздействует на жировые отложения, провоцируя их сжигание и, как следствие, потерю. А еще капсаицин улучшает работу пищеварительной системы, стимулируя секрецию желудочного сока и ускоряет обмен веществ, что также полезно для стройной фигуры.

Аргументы "против"

Гастрит и изжога

К сожалению, переизбыток острой пищи может стать причиной развития довольно серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Среди них следует выделить гастрит и изжогу.

В первом случае слизистая желудка воспаляется и снижается ее защитная функция, что может привести к развитию инфекционных заболеваний. Во втором случае острая пища стимулирует активную выработку желудочного сока и забрасывание содержимого желудка в пищевод.

Неприятный запах изо рта

Острая пища может стать причиной неприятного запаха изо рта. Это не такая большая проблема, но следует все же учитывать этот момент. Если вы ведете активную социальную жизнь, то после пикантного обеда не забудьте освежить дыхание. В этом вам поможет жевательная резинка, зубная нить или обычное яблоко. Если есть возможность, то лучше и вовсе почистить зубы.

Повреждение вкусовых рецепторов

Вкусовые рецепторы человека очень чувствительны. Чрезмерное употребление пикантной пищи способно «вывести их из строя» и серьезно нарушить их слаженную и четкую работу. В будущем это может привести к серьезным заболеваниям.

Если вы регулярно и в больших количествах употребляете жгучие блюда, то прислушайтесь к своим ощущениям. Обычная еда стала пресной и безвкусной? Есть риск, что вы переборщили с остреньким. В таком случае лучше не затягивать и обратиться к специалисту, ведь восстановление здоровья вкусовых рецепторов — это довольно сложный и длительный процесс.

Вывод

У острой еды есть свои очевидные достоинства и весьма серьезные недостатки. Жгучие блюда, вне всяких сомнений, полезны для организма, ведь они укрепляют иммунитет, благоприятно влияют на работу многих органов и способствуют похудению, но есть определенные нюансы, которые нужно знать.

Так, острая еда противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как она послужит своеобразным «триггером» и лишь обострит болезнь. Чрезмерное употребление острого также не пойдет на пользу, ведь вкусовые рецепторы от этого будут лишь страдать. Обязательно ешьте острое при отсутствии противопоказаний, но делайте это грамотно и с умом!