Топ-5 самых сильных антибиотиков в мире, которые не требуют рецепта

1 Сырой мед Сырой мед — отличный источник витаминов, минералов, антиоксидантов, ферментов и антимикробных свойств. Он также содержит прополис и пчелиную пыльцу, оба из которых повышают иммунитет и обеспечивают антибиотические свойства. Мед обладает широким спектром применений, от уменьшения кашля и заживления язвы стопы у диабетиков до уменьшения послеоперационных осложнений и облегчения боли лучше, чем ацетаминофен и обычно используемых болеутоляющих средств. Благодаря содержанию пероксида водорода сырой мед эффективен и против MRSA, что подтверждается наукой. Было обнаружено, что мед из мануки из Новой Зеландии является наиболее эффективным против MRSA из-за его высокого содержания метилглиоксаля.

2 Орегановое масло Орегано-масло чрезвычайно полезно в период простуды и гриппа, благодаря его сильным антиоксидантным, противомикробным, противовирусным и противогрибковым свойствам. Оно работает как дезинфицирующее средство дома или в школе из-за его активности против «зимних болезней». Было научно доказано, что масло орегано эффективно против разных паразитов в пищеварительном тракте человека. Чтобы предотвратить простуду и грипп, вы должны принимать капсулу по 1500 мг ежедневно, в то время как при острых состояниях вы должны принимать капсулы по 3 500 мг в день в разделенных дозах. Для облегчения инфекции и застоя синуса рекомендуется добавить несколько капель масла орегано в пар. В конечном счете, смешивая несколько капель масла орегано с чайной ложкой масла-носителя, как миндальное или кокосовое масло, и нанося его на стригущий лишай – вы ускорите процесс заживления.

3 Кокосовое масло За последние несколько лет масло кокосового ореха стало настоящим явлением, и его природные свойства антибиотиков являются лишь одной из многих причин полюбить его! Кокосовое масло обладает мощными противомикробными, противогрибковыми и противопаразитарными свойствами, все из которых связаны с содержанием лауриновой кислоты, каприловой кислоты и каприновой кислоты. Это масло особенно эффективно против кожных инфекций, атопического дерматита и золотистого стафилококка.

4 Чеснок Чеснок предоставляет многочисленные преимущества в качестве естественного антибиотика, такого как борьба с грибковыми и микробными инфекциями. Согласно 90-дневному исследованию, при лечении простуды и гриппа экстрактом чеснока, он значительно снижает тяжесть симптомов, а также их количество. Перед использованием очистить чеснок и дать ему постоять около 15 минут, чтобы высвободить аллицин, один из его активных соединений. Затем добавьте чеснок в течение последних 5 минут приготовления, чтобы сохранить его активные соединения, которые чувствительны к теплу.