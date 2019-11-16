Скачать
Суббота, 16.11.2019
Милованов: Правительство выделило на поддержку фермеров более 2,5 млрд
Милованов: Правительство выделило на поддержку фермеров более 2,5 млрд
Новое правительство Польши принесло присягу
Новое правительство Польши принесло присягу
Аргентина благодаря голу Месси обыграла Бразилию
Аргентина благодаря голу Месси обыграла Бразилию
Рецепт дня: нежная фалафель
Рецепт дня: нежная фалафель

Топ-5 самых сильных антибиотиков в мире, которые не требуют рецепта

Смотрите фото (6)
Топ-5 самых сильных антибиотиков в мире, которые не требуют рецепта
02:15 Сегодня Телеграф narodmed.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Учитывая, что антибиотики теперь переопределены, особенно в таких условиях, как грипп, простуда и боль в ушах, нам пора переходить к альтернативной медицине и естественным антибиотикам.

  • 1

    Сырой мед

    Сырой мед — отличный источник витаминов, минералов, антиоксидантов, ферментов и антимикробных свойств. Он также содержит прополис и пчелиную пыльцу, оба из которых повышают иммунитет и обеспечивают антибиотические свойства.

    Мед обладает широким спектром применений, от уменьшения кашля и заживления язвы стопы у диабетиков до уменьшения послеоперационных осложнений и облегчения боли лучше, чем ацетаминофен и обычно используемых болеутоляющих средств.

    Благодаря содержанию пероксида водорода сырой мед эффективен и против MRSA, что подтверждается наукой. Было обнаружено, что мед из мануки из Новой Зеландии является наиболее эффективным против MRSA из-за его высокого содержания метилглиоксаля.

  • 2

    Орегановое масло

    Орегано-масло чрезвычайно полезно в период простуды и гриппа, благодаря его сильным антиоксидантным, противомикробным, противовирусным и противогрибковым свойствам. Оно работает как дезинфицирующее средство дома или в школе из-за его активности против «зимних болезней». Было научно доказано, что масло орегано эффективно против разных паразитов в пищеварительном тракте человека.

    Чтобы предотвратить простуду и грипп, вы должны принимать капсулу по 1500 мг ежедневно, в то время как при острых состояниях вы должны принимать капсулы по 3 500 мг в день в разделенных дозах. Для облегчения инфекции и застоя синуса рекомендуется добавить несколько капель масла орегано в пар. В конечном счете, смешивая несколько капель масла орегано с чайной ложкой масла-носителя, как миндальное или кокосовое масло, и нанося его на стригущий лишай – вы ускорите процесс заживления.

  • 3

    Кокосовое масло

    За последние несколько лет масло кокосового ореха стало настоящим явлением, и его природные свойства антибиотиков являются лишь одной из многих причин полюбить его! Кокосовое масло обладает мощными противомикробными, противогрибковыми и противопаразитарными свойствами, все из которых связаны с содержанием лауриновой кислоты, каприловой кислоты и каприновой кислоты. Это масло особенно эффективно против кожных инфекций, атопического дерматита и золотистого стафилококка.

  • 4

    Чеснок

    Чеснок предоставляет многочисленные преимущества в качестве естественного антибиотика, такого как борьба с грибковыми и микробными инфекциями. Согласно 90-дневному исследованию, при лечении простуды и гриппа экстрактом чеснока, он значительно снижает тяжесть симптомов, а также их количество.

    Перед использованием очистить чеснок и дать ему постоять около 15 минут, чтобы высвободить аллицин, один из его активных соединений. Затем добавьте чеснок в течение последних 5 минут приготовления, чтобы сохранить его активные соединения, которые чувствительны к теплу.

  • 5

    Эхинацея

    Эта трава давно используется для нейтрализации яда от змеиных укусов, благодаря своим антивирусным, антибактериальным и антисептическим свойствам. Она содержит полисахариды, активный иммунный ответ, обеспечивающий иммунный импульс и противовоспалительный эффект.

    Примечание: Эхинацею не рекомендуется использовать в качестве профилактической меры против простуды и гриппа. Лучше всего было бы использовать ее для лечения симптомов, связанных с инфекцией верхних дыхательных путей, если таковые имеются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Здоровье, Народная медицина, Лекарство, Антибиотик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ефремову не разрешили обследоваться в "Феофании"
02 Украинские десантники прошли проверку НАТО (Фото)
03 В Киеве злоумышленники захватили квартиру местной жительницы (Фото и видео)
04 Alyona Alyona сломала деревянную качелю в Исландии (Фото)
05 Разумков: В Балаклее действительно серьезная ситуация
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президент подписал закон о запрете перевозки детей без автокресла
Утвержден закон о запрете перевозки детей без автокресла
Кабмин назначил нового представителя в Раде
Кабмин назначил нового представителя в Раде
СБУ предупредила нелегальный сбыт янтаря за границу
СБУ предупредила нелегальный сбыт янтаря за границу
Топ-5 самых сильных антибиотиков в мире, которые не требуют рецепта
Топ-5 самых сильных антибиотиков в мире, которые не требуют рецепта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь