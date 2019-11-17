От каких продуктов растет живот: 5 продуктов, от которых нужно отказаться

Зефир и пастила
Эти сладости относят в ранг диетических, но это не совсем так. Зефир и пастила – чрезмерно сладкие. Поступая в организм, они повышают уровень инсулина в крови, лишний сахар откладывается в виде жира на боках.
Выпечка
Сдобу делают из очищенной муки. Такая еда прекрасно откладывается на боках. Хотите плоский живот – откажитесь от выпечки. Если не можете ограничить себя в сдобе, отдайте предпочтение булочкам из муки грубого помола.
Газированные напитки
В одной пол-литровой бутылочке газировки содержится 9 столовых ложек сахара! Из-за газиков глюкоза моментально всасывается в желудке. Инсулин просто не справляется с таким количеством сладкого и откладывает его лишним жиром на боках.
Фаст-фуд
Картошка фри, чипсы, бургеры – эти продукты содержат опасные транс-жиры. Кроме того, они способствуют газообразованию, усиливают жажду, портят желудок и талию.
Мясные полуфабрикаты
Колбасы и сосиски должны стать табуированной пищей, если вы заботитесь о внешнем виде вашей талии. Кроме того, что они содержат вредные жиры, еще в них много натрия, который провоцирует задержку жидкости и отеки.