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От каких продуктов растет живот: 5 продуктов, от которых нужно отказаться

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От каких продуктов растет живот: 5 продуктов, от которых нужно отказаться
02:06 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Жир на животе не только не эстетично, это опасно для женского репродуктивного здоровья. Поэтому очень важно питаться так, чтобы лишние калории не откладывались на боках.

  • 1

    Зефир и пастила

    Эти сладости относят в ранг диетических, но это не совсем так. Зефир и пастила – чрезмерно сладкие. Поступая в организм, они повышают уровень инсулина в крови, лишний сахар откладывается в виде жира на боках.

  • 2

    Выпечка

    Сдобу делают из очищенной муки. Такая еда прекрасно откладывается на боках. Хотите плоский живот – откажитесь от выпечки. Если не можете ограничить себя в сдобе, отдайте предпочтение булочкам из муки грубого помола.

  • 3

    Газированные напитки

    В одной пол-литровой бутылочке газировки содержится 9 столовых ложек сахара! Из-за газиков глюкоза моментально всасывается в желудке. Инсулин просто не справляется с таким количеством сладкого и откладывает его лишним жиром на боках.

  • 4

    Фаст-фуд

    Картошка фри, чипсы, бургеры – эти продукты содержат опасные транс-жиры. Кроме того, они способствуют газообразованию, усиливают жажду, портят желудок и талию.

  • 5

    Мясные полуфабрикаты

    Колбасы и сосиски должны стать табуированной пищей, если вы заботитесь о внешнем виде вашей талии. Кроме того, что они содержат вредные жиры, еще в них много натрия, который провоцирует задержку жидкости и отеки.

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Питание, Здоровье, Диета, Продукты, Вред, Польза, Жир.
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