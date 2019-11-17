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Как грейпфрутовый сок помогает остановить развитие раковых заболеваний

Как грейпфрутовый сок помогает остановить развитие раковых заболеваний
19:59 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сок нетоксичен, и нет риска передозировки, что делает его отличным кандидатом для терапевтического средства, считают ученые.

Употребляя сок грейпфрута, можно повысить эффективность препаратов химиотерапии, так как этот сок способен повышать концентрацию лекарств, сообщили американские исследователи из Чикагского университета.

Ученые протестировали сок грейпфрута на противораковом средстве "Сиролимус" при участии 138 добровольцев с неизлечимой формой рака. Как показал эксперимент, сок действительно повышал концентрацию препарата с минимальными побочными эффектами.

Известно, что сок грейпфрута тормозит работу энзимов, расщепляющих лекарства, включая "Сиролимус", блокаторы кальциевых каналов и статины.

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Это позволяло на время эксперимента замедлить развитие болезни у добровольцев. Исследователи также выяснили, что разные виды сока отличались по эффективности в зависимости от концентрации активного компонента — фуранокумарина. Сок нетоксичен, и нет риска передозировки, что делает его отличным кандидатом для терапевтического средства, считают ученые.

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Здоровья, Вред, Организм, Грейпфрут, Сок, Лекарство, Химиотерапия, Опасно, Цитрус, Сок грейпфрута.
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