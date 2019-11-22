С какими делами лучше повременить после еды: 7 вредных привычек

1 Чистить зубы Чистить зубы после еды призывают многие трактаты по здоровому образу жизни. Но есть в этом привычном действии «ложка дегтя». Если вы употребляете кислые продукты, любите фрукты, вино и соки, следует выждать не менее получаса. Это надо, чтобы выделилось достаточное количество слюны для нейтрализации кислотности пищи. "Чистка зубов сразу после трапезы проталкивает кислоту в структуру зубного покрытия, тем самым, ускоряя процесс разложения эмали и порчи зубов", — говорит доктор Говард Гэмбл, президент американской Академии общей стоматологии. Если вам важно освежить дыхание, лучше воспользуйтесь ополаскивателем. От здоровья зубов во многом зависит здоровье органов пищеварения.

2 Пить слишком много воды Для отличного самочувствия и профилактики обезвоживания человек должен выпивать около восьми стаканов воды в сутки. Делать это можно в любое время, кроме непосредственно момента поглощения пищи и в течение часа после этого. Любая жидкость, поступающая в организм вместе с едой, снижает эффективность желудочной секреции. А питье холодной воды и вовсе замедляет пищеварение и может вызвать спазмы у чувствительных людей.

3 Подавать фрукты на десерт Свежие фрукты необходимы для здоровья, молодости и красоты человека — ведь это богатый источник антиоксидантов, минеральных веществ, витаминов и клетчатки. Но если употреблять их в завершение «банкета», это может привести к расстройству желудка. Фруктовые кислоты вызывают повышенное газообразование и брожение в желудке, следовательно, пища будет перевариваться дольше, а вы можете испытывать дискомфорт.

4 Садиться за руль После плотного обеда к пищеварительному тракту приливает больше крови, ведь все съеденное нужно усвоить. Организм испытывает преобладающее влияние парасимпатической нервной системы. Чтобы оградить организм от возможного стресса и тем самым предупредить активизацию симпатической нервной системы (которая пищеварению не способствует) мозг нам дарит чувство расслабления, а вместе с ним и сонливость. Садиться в таком состоянии за руль опасно. Но это еще не все! Если на дороге возникнет стрессовая ситуация, нормальный процесс пищеварения будет нарушен.

5 Принимать горячую ванну Пенная ванна после обильной трапезы — может, и желанное продолжение «праздника живота», но потенциально опасное для общего самочувствия и здоровья в целом. Горячая вода увеличивает температуру тела, что в свою очередь, оказывает влияние на кровоток. Благодаря тому, что кровь активно приливает к поверхности тела, она уменьшается в районе желудка, а это, как было сказано выше, препятствует нормальному усвоению пищи.

6 Курить Ученые выяснили, что страсть к никотину чревата нарушениями нормальной гуморальной и нервной регуляции желудка и кишечника. Но на этом пагубное влияние привычки не заканчивается! За счет того, что после еды усиливается кровообращение, химические компоненты дыма от сигарет активнее поглощаются организмом и повреждают жизненно важные органы — печень, мозг и кровеносные сосуды.