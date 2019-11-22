С какими делами лучше повременить после еды: 7 вредных привычек

Чистить зубы
Чистить зубы после еды призывают многие трактаты по здоровому образу жизни. Но есть в этом привычном действии «ложка дегтя». Если вы употребляете кислые продукты, любите фрукты, вино и соки, следует выждать не менее получаса. Это надо, чтобы выделилось достаточное количество слюны для нейтрализации кислотности пищи.
"Чистка зубов сразу после трапезы проталкивает кислоту в структуру зубного покрытия, тем самым, ускоряя процесс разложения эмали и порчи зубов", — говорит доктор Говард Гэмбл, президент американской Академии общей стоматологии. Если вам важно освежить дыхание, лучше воспользуйтесь ополаскивателем. От здоровья зубов во многом зависит здоровье органов пищеварения.
Пить слишком много воды
Для отличного самочувствия и профилактики обезвоживания человек должен выпивать около восьми стаканов воды в сутки. Делать это можно в любое время, кроме непосредственно момента поглощения пищи и в течение часа после этого.
Любая жидкость, поступающая в организм вместе с едой, снижает эффективность желудочной секреции. А питье холодной воды и вовсе замедляет пищеварение и может вызвать спазмы у чувствительных людей.
Подавать фрукты на десерт
Свежие фрукты необходимы для здоровья, молодости и красоты человека — ведь это богатый источник антиоксидантов, минеральных веществ, витаминов и клетчатки. Но если употреблять их в завершение «банкета», это может привести к расстройству желудка.
Фруктовые кислоты вызывают повышенное газообразование и брожение в желудке, следовательно, пища будет перевариваться дольше, а вы можете испытывать дискомфорт.
Садиться за руль
После плотного обеда к пищеварительному тракту приливает больше крови, ведь все съеденное нужно усвоить. Организм испытывает преобладающее влияние парасимпатической нервной системы. Чтобы оградить организм от возможного стресса и тем самым предупредить активизацию симпатической нервной системы (которая пищеварению не способствует) мозг нам дарит чувство расслабления, а вместе с ним и сонливость. Садиться в таком состоянии за руль опасно. Но это еще не все!
Если на дороге возникнет стрессовая ситуация, нормальный процесс пищеварения будет нарушен.
Принимать горячую ванну
Пенная ванна после обильной трапезы — может, и желанное продолжение «праздника живота», но потенциально опасное для общего самочувствия и здоровья в целом. Горячая вода увеличивает температуру тела, что в свою очередь, оказывает влияние на кровоток. Благодаря тому, что кровь активно приливает к поверхности тела, она уменьшается в районе желудка, а это, как было сказано выше, препятствует нормальному усвоению пищи.
Курить
Ученые выяснили, что страсть к никотину чревата нарушениями нормальной гуморальной и нервной регуляции желудка и кишечника. Но на этом пагубное влияние привычки не заканчивается!
За счет того, что после еды усиливается кровообращение, химические компоненты дыма от сигарет активнее поглощаются организмом и повреждают жизненно важные органы — печень, мозг и кровеносные сосуды.
Заниматься фитнесом
Активные физические нагрузки сразу после еды всегда даются сложнее, но это ничто в сравнении с тем воздействием, которое они оказывают на организм! Тошнота, икота, появление кислотного рефлюкса и чувства тяжести, и прочие «капризы» пищеварительной системы, способны испортить тренировку и свести на нет пользу от занятия.
А если регулярно тренироваться, не выжидая хотя бы час после обильной трапезы, можно замедлить обмен веществ и тем самым запустить процесс накопления лишних килограммов.