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С какими делами лучше повременить после еды: 7 вредных привычек

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С какими делами лучше повременить после еды: 7 вредных привычек
02:37 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Какие привычки после еды стоит навсегда оставить в прошлом, если вы хотите быть здоровы.

  • 1

    Чистить зубы

    Чистить зубы после еды призывают многие трактаты по здоровому образу жизни. Но есть в этом привычном действии «ложка дегтя». Если вы употребляете кислые продукты, любите фрукты, вино и соки, следует выждать не менее получаса. Это надо, чтобы выделилось достаточное количество слюны для нейтрализации кислотности пищи.

    "Чистка зубов сразу после трапезы проталкивает кислоту в структуру зубного покрытия, тем самым, ускоряя процесс разложения эмали и порчи зубов", — говорит доктор Говард Гэмбл, президент американской Академии общей стоматологии. Если вам важно освежить дыхание, лучше воспользуйтесь ополаскивателем. От здоровья зубов во многом зависит здоровье органов пищеварения.

  • 2

    Пить слишком много воды

    Для отличного самочувствия и профилактики обезвоживания человек должен выпивать около восьми стаканов воды в сутки. Делать это можно в любое время, кроме непосредственно момента поглощения пищи и в течение часа после этого.

    Любая жидкость, поступающая в организм вместе с едой, снижает эффективность желудочной секреции. А питье холодной воды и вовсе замедляет пищеварение и может вызвать спазмы у чувствительных людей.

  • 3

    Подавать фрукты на десерт

    Свежие фрукты необходимы для здоровья, молодости и красоты человека — ведь это богатый источник антиоксидантов, минеральных веществ, витаминов и клетчатки. Но если употреблять их в завершение «банкета», это может привести к расстройству желудка.

    Фруктовые кислоты вызывают повышенное газообразование и брожение в желудке, следовательно, пища будет перевариваться дольше, а вы можете испытывать дискомфорт.

  • 4

    Садиться за руль

    После плотного обеда к пищеварительному тракту приливает больше крови, ведь все съеденное нужно усвоить. Организм испытывает преобладающее влияние парасимпатической нервной системы. Чтобы оградить организм от возможного стресса и тем самым предупредить активизацию симпатической нервной системы (которая пищеварению не способствует) мозг нам дарит чувство расслабления, а вместе с ним и сонливость. Садиться в таком состоянии за руль опасно. Но это еще не все!

    Если на дороге возникнет стрессовая ситуация, нормальный процесс пищеварения будет нарушен.

  • 5

    Принимать горячую ванну

    Пенная ванна после обильной трапезы — может, и желанное продолжение «праздника живота», но потенциально опасное для общего самочувствия и здоровья в целом. Горячая вода увеличивает температуру тела, что в свою очередь, оказывает влияние на кровоток. Благодаря тому, что кровь активно приливает к поверхности тела, она уменьшается в районе желудка, а это, как было сказано выше, препятствует нормальному усвоению пищи.

  • 6

    Курить

    Ученые выяснили, что страсть к никотину чревата нарушениями нормальной гуморальной и нервной регуляции желудка и кишечника. Но на этом пагубное влияние привычки не заканчивается!

    За счет того, что после еды усиливается кровообращение, химические компоненты дыма от сигарет активнее поглощаются организмом и повреждают жизненно важные органы — печень, мозг и кровеносные сосуды.

  • 7

    Заниматься фитнесом

    Активные физические нагрузки сразу после еды всегда даются сложнее, но это ничто в сравнении с тем воздействием, которое они оказывают на организм! Тошнота, икота, появление кислотного рефлюкса и чувства тяжести, и прочие «капризы» пищеварительной системы, способны испортить тренировку и свести на нет пользу от занятия.

    А если регулярно тренироваться, не выжидая хотя бы час после обильной трапезы, можно замедлить обмен веществ и тем самым запустить процесс накопления лишних килограммов.

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