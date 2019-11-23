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Зимний уход за кожей лица: полезные советы

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Зимний уход за кожей лица: полезные советы
02:38 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Зимой надо особенно тщательно следить за состоянием кожи. Мы расскажем, какие методы можно использовать.

  • 1

    Горячее полотенце

    Применение: для открытия пор.

    Обилие макияжа и грязь городов вызывают закупорку пор, а потому важно их временами чистить. Перед удалением закупорок из пор, рекомендуется распарить кожу. Чаще всего для этой цели девушки сидят над тазиком с горячей водой, что не особо-то и приятно. Дабы не травмировать глаза и не раздражать слизистую носа, просто прижимайте к лицу мокрое, горячее полотенце. Однако сперва проверьте его температуру на внутренней части руки, чтобы не ошпариться.

  • 2

    Желатин

    Применение: для удаления грязи из пор и подтяжки.

    Я перепробовала уйму дорогущих масок и полосок для чистки пор, но пришла к выводу, что желатин дешевле и эффективнее. Надо лишь распарить желатин на небольшом количестве воды. Однако надо повозиться с выбором консистенции: одной коже нужна тонкая пленка из жидкой массы, другой – толстая пленка из густой массы. Снимаем маску, когда она высохнет. Кожа станет подтянутой и обогатится коллагеном.

  • 3

    Активированный уголь

    Применение: от раздражения.

    Вылечить прыщики можно с помощью пары таблеток толченого угля. Его можно добавлять в маску.

  • 4

    Ацетилсалициловая кислота

    Применение: от высыпаний.

    Еще один способ залечить прыщи – добавить в маску таблетку ацетилсалициловой кислоты (аспирина). Не используйте этот метод каждый день, чтобы не пересушить кожу.

  • 5

    Яичный белок

    Применение: для сужения пор, от мелких морщин.

    После очищающих процедур очень важно закрыть поры, чтобы грязь снова в них не забилась. В этом случае можно нанести на лицо белок – жидкий или взбитый до пены.

  • 6

    Голубая глина

    Применение: для сужения пор.

    Голубая глина (в сравнении с модными масками громких брендов) стоит сущие гроши, но куда эффективнее навороченных аналогов помогает закрыть поры.

  • 7

    Ромашка

    Применение: от порезов и высыпаний.

    Поранили кожу? Вас спасет протирание ромашковым чаем. Ромашка эффективна при раздражении после эпиляции и депиляции.

  • 8

    Сливочное масло

    Применение: от сухости губ.

    Ни одна гигиеническая помада не помогает столь же быстро и эффективно, как обычное сливочное масло: оно питает губы, придает им мягкости и избавляет от сухой шкурки. Это классное средство по уходу за губами.

  • 9

    Кофе

    Применение: для отшелушивающего скраба.

    Если вы пьете молотый кофе, то у вас всегда под рукой бесплатное и самое эффективное средство для скраба. Разводите кофе мягкими и связующими ингредиентами, чтобы кофейный жмых не осыпался (и частички не травмировали кожу).

  • 10

    Сметана

    Применение: для смягчения кожи.

    Великолепной добавкой к кофейному скрабу станет обычная сметана. Она не только смягчит воздействие крупиц кофе, но и придаст коже мягкость. А еще скраб из кофе со сметаной уберет шероховатости, это классное средство для гладких коленок и локтей.

  • 11

    Картофельный крахмал

    Применение: для осветления кожи и придания бархатистости.

    Маски с крахмалом активно применяются для осветления кожи. Конечно, колоссальной разницы не будет, но кожа и впрямь становится чуточку светлее, а заодно приобретает шелковистость.

  • 12

    Огурцы

    Применение: для шелковистой кожи, для освежающего эффекта.

    Огуречная маска – лидер среди средство по уходу за лицом. Она эффективно питает кожу, омолаживает, снимает припухлость, придает шелковистость и подтягивает кожу.

  • 13

    Алоэ

    Применение: от высыпаний и порезов, для освежающего эффекта.

    Лечебные свойства алоэ неоспоримы. Этот дивный цветок прекрасно заживляет раздражения, прыщи, убирает гной и наполняет кожу полезными веществами.

  • 14

    Лицевая гимнастика

    Применение: от морщин и обвислости.

    Лицевая гимнастика известна так же, как йога для лица. Это простой комплекс упражнений, которые можно выполнять в любое время. Такая йога укрепит мышцы лица, избавив от мелких морщинок, например, от носогубной складки.

  • 15

    Глазные капли

    Применение: от прыщей.

    Состав глазных капель позволяет быстро сузить воспаленные капилляры. Капните немного средства на прыщ, чтобы снять покраснение.

  • 16

    Пищевая сода

    Применение: для пилинга.

    Сделайте содовый пилинг перед тем, как делать очистительные процедуры с масками и полосками для удаления закупорок. Просто добавьте в чайную ложку соды немного теплой воды, чтобы она была не столь абразивной. Полученной пастой слегка потрите кожу.

  • 17

    Контрастный душ

    Применение: для укрепления кожи и от высыпаний.

    Чаще принимайте контрастные души, ведь у них ряд положительных свойств. Чередование теплой и прохладной воды помогает закалить организм, делает кожу упругой и способствует высвобождению вросших волосков.

  • 18

    Носки и перчатки с кремом

    Применение: для смягчения кожи.

    Чтобы быстро восстановить сухую кожу на ладонях и ступнях, используйте данный метод. Нанесите на кожу большое количество крема, а затем наденьте носки и перчатки из плотной ткани. Крем наносите перед сном.

  • 19

    Зубная паста

    Применение: для подсушивания прыщей.

    Быстро подсушить прыщики можно с помощью обычной зубной пасты. Выбирайте бренды белой пасты без добавок и мяты. Пасту следует наносить на кончик прыща. Когда паста высохнет, удалите ее влажным ватным диском.

  • 20

    Сахар

    Применение: для отшелушивания ороговевшей кожи.

    Используйте сахарный скраб, чтобы убрать ороговевшие чешуйки и отполировать кожу. Вам надо приготовить пасту, как для шугаринга, но она не должна быть слишком жидкой. 

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Здоровье, Красота, Зима, Лицо, Уход за лицом, Зимний уход.
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