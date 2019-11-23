Зимний уход за кожей лица: полезные советы

1 Горячее полотенце Применение: для открытия пор. Обилие макияжа и грязь городов вызывают закупорку пор, а потому важно их временами чистить. Перед удалением закупорок из пор, рекомендуется распарить кожу. Чаще всего для этой цели девушки сидят над тазиком с горячей водой, что не особо-то и приятно. Дабы не травмировать глаза и не раздражать слизистую носа, просто прижимайте к лицу мокрое, горячее полотенце. Однако сперва проверьте его температуру на внутренней части руки, чтобы не ошпариться.

2 Желатин Применение: для удаления грязи из пор и подтяжки. Я перепробовала уйму дорогущих масок и полосок для чистки пор, но пришла к выводу, что желатин дешевле и эффективнее. Надо лишь распарить желатин на небольшом количестве воды. Однако надо повозиться с выбором консистенции: одной коже нужна тонкая пленка из жидкой массы, другой – толстая пленка из густой массы. Снимаем маску, когда она высохнет. Кожа станет подтянутой и обогатится коллагеном.

3 Активированный уголь Применение: от раздражения. Вылечить прыщики можно с помощью пары таблеток толченого угля. Его можно добавлять в маску.

4 Ацетилсалициловая кислота Применение: от высыпаний. Еще один способ залечить прыщи – добавить в маску таблетку ацетилсалициловой кислоты (аспирина). Не используйте этот метод каждый день, чтобы не пересушить кожу.

5 Яичный белок Применение: для сужения пор, от мелких морщин. После очищающих процедур очень важно закрыть поры, чтобы грязь снова в них не забилась. В этом случае можно нанести на лицо белок – жидкий или взбитый до пены.

6 Голубая глина Применение: для сужения пор. Голубая глина (в сравнении с модными масками громких брендов) стоит сущие гроши, но куда эффективнее навороченных аналогов помогает закрыть поры.

7 Ромашка Применение: от порезов и высыпаний. Поранили кожу? Вас спасет протирание ромашковым чаем. Ромашка эффективна при раздражении после эпиляции и депиляции.

8 Сливочное масло Применение: от сухости губ. Ни одна гигиеническая помада не помогает столь же быстро и эффективно, как обычное сливочное масло: оно питает губы, придает им мягкости и избавляет от сухой шкурки. Это классное средство по уходу за губами.

9 Кофе Применение: для отшелушивающего скраба. Если вы пьете молотый кофе, то у вас всегда под рукой бесплатное и самое эффективное средство для скраба. Разводите кофе мягкими и связующими ингредиентами, чтобы кофейный жмых не осыпался (и частички не травмировали кожу).

10 Сметана Применение: для смягчения кожи. Великолепной добавкой к кофейному скрабу станет обычная сметана. Она не только смягчит воздействие крупиц кофе, но и придаст коже мягкость. А еще скраб из кофе со сметаной уберет шероховатости, это классное средство для гладких коленок и локтей.

11 Картофельный крахмал Применение: для осветления кожи и придания бархатистости. Маски с крахмалом активно применяются для осветления кожи. Конечно, колоссальной разницы не будет, но кожа и впрямь становится чуточку светлее, а заодно приобретает шелковистость.

12 Огурцы Применение: для шелковистой кожи, для освежающего эффекта. Огуречная маска – лидер среди средство по уходу за лицом. Она эффективно питает кожу, омолаживает, снимает припухлость, придает шелковистость и подтягивает кожу.

13 Алоэ Применение: от высыпаний и порезов, для освежающего эффекта. Лечебные свойства алоэ неоспоримы. Этот дивный цветок прекрасно заживляет раздражения, прыщи, убирает гной и наполняет кожу полезными веществами.

14 Лицевая гимнастика Применение: от морщин и обвислости. Лицевая гимнастика известна так же, как йога для лица. Это простой комплекс упражнений, которые можно выполнять в любое время. Такая йога укрепит мышцы лица, избавив от мелких морщинок, например, от носогубной складки.

15 Глазные капли Применение: от прыщей. Состав глазных капель позволяет быстро сузить воспаленные капилляры. Капните немного средства на прыщ, чтобы снять покраснение.

16 Пищевая сода Применение: для пилинга. Сделайте содовый пилинг перед тем, как делать очистительные процедуры с масками и полосками для удаления закупорок. Просто добавьте в чайную ложку соды немного теплой воды, чтобы она была не столь абразивной. Полученной пастой слегка потрите кожу.

17 Контрастный душ Применение: для укрепления кожи и от высыпаний. Чаще принимайте контрастные души, ведь у них ряд положительных свойств. Чередование теплой и прохладной воды помогает закалить организм, делает кожу упругой и способствует высвобождению вросших волосков.

18 Носки и перчатки с кремом Применение: для смягчения кожи. Чтобы быстро восстановить сухую кожу на ладонях и ступнях, используйте данный метод. Нанесите на кожу большое количество крема, а затем наденьте носки и перчатки из плотной ткани. Крем наносите перед сном.

19 Зубная паста Применение: для подсушивания прыщей. Быстро подсушить прыщики можно с помощью обычной зубной пасты. Выбирайте бренды белой пасты без добавок и мяты. Пасту следует наносить на кончик прыща. Когда паста высохнет, удалите ее влажным ватным диском.