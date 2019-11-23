Зимний уход за кожей лица: полезные советы

Горячее полотенце
Применение: для открытия пор.
Обилие макияжа и грязь городов вызывают закупорку пор, а потому важно их временами чистить. Перед удалением закупорок из пор, рекомендуется распарить кожу. Чаще всего для этой цели девушки сидят над тазиком с горячей водой, что не особо-то и приятно. Дабы не травмировать глаза и не раздражать слизистую носа, просто прижимайте к лицу мокрое, горячее полотенце. Однако сперва проверьте его температуру на внутренней части руки, чтобы не ошпариться.
Желатин
Применение: для удаления грязи из пор и подтяжки.
Я перепробовала уйму дорогущих масок и полосок для чистки пор, но пришла к выводу, что желатин дешевле и эффективнее. Надо лишь распарить желатин на небольшом количестве воды. Однако надо повозиться с выбором консистенции: одной коже нужна тонкая пленка из жидкой массы, другой – толстая пленка из густой массы. Снимаем маску, когда она высохнет. Кожа станет подтянутой и обогатится коллагеном.
Активированный уголь
Применение: от раздражения.
Вылечить прыщики можно с помощью пары таблеток толченого угля. Его можно добавлять в маску.
Ацетилсалициловая кислота
Применение: от высыпаний.
Еще один способ залечить прыщи – добавить в маску таблетку ацетилсалициловой кислоты (аспирина). Не используйте этот метод каждый день, чтобы не пересушить кожу.
Яичный белок
Применение: для сужения пор, от мелких морщин.
После очищающих процедур очень важно закрыть поры, чтобы грязь снова в них не забилась. В этом случае можно нанести на лицо белок – жидкий или взбитый до пены.
Голубая глина
Применение: для сужения пор.
Голубая глина (в сравнении с модными масками громких брендов) стоит сущие гроши, но куда эффективнее навороченных аналогов помогает закрыть поры.
Ромашка
Применение: от порезов и высыпаний.
Поранили кожу? Вас спасет протирание ромашковым чаем. Ромашка эффективна при раздражении после эпиляции и депиляции.
Сливочное масло
Применение: от сухости губ.
Ни одна гигиеническая помада не помогает столь же быстро и эффективно, как обычное сливочное масло: оно питает губы, придает им мягкости и избавляет от сухой шкурки. Это классное средство по уходу за губами.
Кофе
Применение: для отшелушивающего скраба.
Если вы пьете молотый кофе, то у вас всегда под рукой бесплатное и самое эффективное средство для скраба. Разводите кофе мягкими и связующими ингредиентами, чтобы кофейный жмых не осыпался (и частички не травмировали кожу).
Сметана
Применение: для смягчения кожи.
Великолепной добавкой к кофейному скрабу станет обычная сметана. Она не только смягчит воздействие крупиц кофе, но и придаст коже мягкость. А еще скраб из кофе со сметаной уберет шероховатости, это классное средство для гладких коленок и локтей.
Картофельный крахмал
Применение: для осветления кожи и придания бархатистости.
Маски с крахмалом активно применяются для осветления кожи. Конечно, колоссальной разницы не будет, но кожа и впрямь становится чуточку светлее, а заодно приобретает шелковистость.
Огурцы
Применение: для шелковистой кожи, для освежающего эффекта.
Огуречная маска – лидер среди средство по уходу за лицом. Она эффективно питает кожу, омолаживает, снимает припухлость, придает шелковистость и подтягивает кожу.
Алоэ
Применение: от высыпаний и порезов, для освежающего эффекта.
Лечебные свойства алоэ неоспоримы. Этот дивный цветок прекрасно заживляет раздражения, прыщи, убирает гной и наполняет кожу полезными веществами.
Лицевая гимнастика
Применение: от морщин и обвислости.
Лицевая гимнастика известна так же, как йога для лица. Это простой комплекс упражнений, которые можно выполнять в любое время. Такая йога укрепит мышцы лица, избавив от мелких морщинок, например, от носогубной складки.
Глазные капли
Применение: от прыщей.
Состав глазных капель позволяет быстро сузить воспаленные капилляры. Капните немного средства на прыщ, чтобы снять покраснение.
Пищевая сода
Применение: для пилинга.
Сделайте содовый пилинг перед тем, как делать очистительные процедуры с масками и полосками для удаления закупорок. Просто добавьте в чайную ложку соды немного теплой воды, чтобы она была не столь абразивной. Полученной пастой слегка потрите кожу.
Контрастный душ
Применение: для укрепления кожи и от высыпаний.
Чаще принимайте контрастные души, ведь у них ряд положительных свойств. Чередование теплой и прохладной воды помогает закалить организм, делает кожу упругой и способствует высвобождению вросших волосков.
Носки и перчатки с кремом
Применение: для смягчения кожи.
Чтобы быстро восстановить сухую кожу на ладонях и ступнях, используйте данный метод. Нанесите на кожу большое количество крема, а затем наденьте носки и перчатки из плотной ткани. Крем наносите перед сном.
Зубная паста
Применение: для подсушивания прыщей.
Быстро подсушить прыщики можно с помощью обычной зубной пасты. Выбирайте бренды белой пасты без добавок и мяты. Пасту следует наносить на кончик прыща. Когда паста высохнет, удалите ее влажным ватным диском.
Сахар
Применение: для отшелушивания ороговевшей кожи.
Используйте сахарный скраб, чтобы убрать ороговевшие чешуйки и отполировать кожу. Вам надо приготовить пасту, как для шугаринга, но она не должна быть слишком жидкой.