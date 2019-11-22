Скачать
Пятница, 22.11.2019
Гончарук: Мы серьезно настроены на государственно-частное партнерство
Гончарук: Мы серьезно настроены на государственно-частное партнерство
Фотографироваться на паспорт в Украине можно будет в головном уборе
В Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головных уборах
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Украина узнала всех возможных соперников по группе на Евро-2020
Telegram не работает: в чем дело
Telegram не работает: в чем дело

Какие продукты могут негативно повлиять на интимные отношения

Какие продукты могут негативно повлиять на интимные отношения
18:20 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Они должны попасть в "черный список".

Злоупотребление некоторыми продуктами негативно сказывается на выработке гормонов в организме и, — как следствие, — на сексуальной жизни. Ученые представили "черный список" той пищи, которая существенно снижает уровень либидо. 

Представлено мнение специалистов о том, что сыры из коровьего молока могут содержать в себе антибиотики и гормоны роста, — поэтому их частое употребление способно воздействовать на гормональный фон. Кроме того, на сексуальной активности негативно сказывается привычка пить много кофе. Этот напиток вредит надпочечникам, а их нестабильная работа пагубно отражается на работе половой системы, — объяснили эксперты.

Также опасно в этом плане чрезмерное потребление продуктов, в состав которых входят искусственные подсластители и глутамат натрия. Присутствие таких продуктов в ежедневном рационе, по словам медиков, провоцирует развитие депрессивных состояний и половую дисфункцию. 

ТОП-5 самых полезных для здоровья вида чая

Кроме того, не нужно постоянно есть консервированную пищу, которая практически всегда содержит большое количество соли. Злоупотребление ею сказывается на давлении и на механизмах притока крови к половым органам, предостерегли врачи.

Оказались внесены в перечень вредной для сексуальной жизни еды также жареная картошка, чипсы и некачественное растительное масло. Ежедневное употребление этих продуктов дает толчок к развитию окислительных процессов и гормональных нарушений в организме, отметили ученые.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Продукты, Здоровье женщины, Здоровье мужчины, Сексуальная жизнь.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
02 Маникюр 2019-2020: невероятный тренд нейл-арта сезона - треугольный дизайн (Фото)
03 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
04 Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
05 Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев ждут морозные выходные: синоптик рассказала, когда потеплеет
Украинцев ждут морозные выходные: когда потеплеет
Зачитает лекцию: Порошенко собрался в Канаду
Зачитает лекцию: Порошенко собрался в Канаду
&quot;Люблю украинский народ&quot;: Трамп сделал неожиданное заявление
Трамп сделал неожиданное заявление
Появился официальный трейлер комедии о войне на Донбассе &quot;Наши котики&quot; (Видео)
Появился официальный трейлер комедии о войне на Донбассе "Наши котики" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь