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Пропуск завтрака грозит проблемами со здоровьем

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Пропуск завтрака грозит проблемами со здоровьем
15:17 Сегодня Телеграф healthystyle.info/ Фото: pixabay.com

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  • 1

    Если вы пропустите завтрак, то можете потерять запас энергии и концентрацию в течение трех часов.

    Огромный список дел на день, горящие проекты и несколько встреч после работы требуют еще и какой выносливости. Чтобы достигать всех целей, необходимо быть продуктивным.

    Ежедневный завтрак

    Часто люди пропускают завтрак или перекусывают кофе, пончиком или булочкой на ходу. Если вы пропустите завтрак, то можете потерять запас энергии и концентрацию в течение трех часов. Если вы съедите пончик или другие рафинированные углеводы на завтрак, вероятно, вы продержитесь еще несколько часов.

    Что может стать идеальным завтраком для длительной концентрации? Овощной омлет с томатами и зеленью. Почему? Белок становится устойчивым источником топлива для вашего организма, это позволяет поддерживать вас в течение дня. Вы остаетесь сосредоточенным и энергичным в течение пяти-шести часов и испытываете меньше тяги к сахару.

    Другим хорошим вариантом является простая овсянка с корицей, миндалем, грецкими орехами и семенами льна.

  • 2

    Послеобеденный перекус

    Перекус через несколько часов после обеда снабжает вас дополнительной энергией до конца дня. Также это предотвращает переедание вечером. Для перекуса подойдут яблоки, хумус, морковка или небольшой смузи.

  • 3

    Хороший сон

    Переедание на ночь или перекусы перед сном будут отрицательно влиять на ваш сон. Вместо этого организуйте себе легкий ужин за три часа до сна. Заведите себе приятный ритуал, чтобы успокоиться перед сном. Например, подумайте о трех достижениях за день и запишите три вещи в план на завтра.

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Завтрак, Чем грозит пропуск завтрака.
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