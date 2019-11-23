Пропуск завтрака грозит проблемами со здоровьем

1

Если вы пропустите завтрак, то можете потерять запас энергии и концентрацию в течение трех часов.

Огромный список дел на день, горящие проекты и несколько встреч после работы требуют еще и какой выносливости. Чтобы достигать всех целей, необходимо быть продуктивным.

Ежедневный завтрак

Часто люди пропускают завтрак или перекусывают кофе, пончиком или булочкой на ходу. Если вы пропустите завтрак, то можете потерять запас энергии и концентрацию в течение трех часов. Если вы съедите пончик или другие рафинированные углеводы на завтрак, вероятно, вы продержитесь еще несколько часов.

Что может стать идеальным завтраком для длительной концентрации? Овощной омлет с томатами и зеленью. Почему? Белок становится устойчивым источником топлива для вашего организма, это позволяет поддерживать вас в течение дня. Вы остаетесь сосредоточенным и энергичным в течение пяти-шести часов и испытываете меньше тяги к сахару.

Другим хорошим вариантом является простая овсянка с корицей, миндалем, грецкими орехами и семенами льна.