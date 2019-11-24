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Перхоть, выпадение волос и потускневшие локоны: как ухаживать за волосами зимой

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Перхоть, выпадение волос и потускневшие локоны: как ухаживать за волосами зимой
02:14 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Не спешите тратить баснословные суммы на личного стилиста. Мы поделимся полезными советами по уходу за волосами зимой.

  • 1

    Липа

    Применение: против жирных волос.

    В борьбе с сальностью поможет липовый цвет. Соцветия липы запаривают горячей водой и им дают настояться, чтобы получился ополаскиватель.

  • 2

    Крапива

    Применение: от выпадения волос.

    Крапивные настойки и отвары прекрасно стимулируют волосы, пробуждая спящие луковицы. Говорят, что при частом применении крапивные ополаскивания закрашивают седину. Честно признаться, я бы не возлагала больших надежд на крапивный краситель, ведь в моем случае седина не закрасилась. А вот за 2 месяца применения волосы стали толще и ускорили рост.

  • 3

    Кефир

    Применение: против перхоти.

    Кефирная маска – надежный помощник в борьбе с перхотью. Подогрейте слегка пару столовых ложек кефира и нанесите его на кожу головы. Чтобы кефир не стекал, можно надеть целлофановую шапочку. Через полчаса прополосните волосы проточной водой.

  • 4

    Ромашка

    Применение: от зуда и для шелковистости.

    Унять воспалительные процессы поможет обычный отвар ромашки. Просто полощите им голову раз в сутки.

  • 5

    Пиво

    Применение: для ускорения роста волос и придания им блеска.

    Благодаря компонентам, содержащимся в пиве, волосы растут как на дрожжах во всех смыслах слова, ведь дрожжи в пиве тоже есть. Перед мытьем головы делайте маску из теплого пива на полчаса.

  • 6

    Репчатый лук

    Применение: для ускорения роста и густоты волос.

    Лук активизирует луковицы спящих волос. Натрите лук на терку и вотрите в кожу на 10 минут, а затем тщательно помойте волосы, чтобы убрать запах.

  • 7

    Черный чай

    Применение: для укрепления волос и закрашивания седины.

    Полоскания волос крепкой чайной заваркой помогает замаскировать небольшое количество седины на темных волосах. Дубильные вещества, содержащиеся в чае, укрепляют структуру волосков.

  • 8

    Сыворотка

    Применение: от перхоти и для шелковистости.

    Делайте маску из сыворотки (только не холодной) за полчаса до купания. Волосы будет легко расчесать, да и перхоть пройдет.

  • 9

    Календула

    Применение: от секущихся кончиков.

    Полоскания отваром календулы издревле применялись для укрепления волос. Эти яркие бутоны цветов прекрасно решают проблему посеченных концов.

  • 10

    Шелковица

    Применение: для придания волосам блеска.

    А вы знали, что в старину лошадей кормили шелковицей, чтобы их шерстка сияла? Этот же принцип действует и с нашими волосами. Почаще ешьте шелковицу! К счастью, ее можно заморозить назиму, сделав запасы.

  • 11

    Ржаной хлеб

    Применение: от выпадения волос.

    Замочите мякиш в теплой воде, затем отожмите и нанесите кашицу ржаного хлеба на корни волос. Смойте через 30-40 минут. Маска раз в неделю станет подспорьем в борьбе с выпадением волос.

  • 12

    Лавровый лист

    Применение: для укрепления волос.

    Залейте 5 крупных листьев кипятком и ополощите волосы, если хотите их укрепить. Повторяйте процедуру раз в неделю.

  • 13

    Луковая шелуха

    Применение: для укрепления волос и придания им золотистого блеска.

    Не выбрасывайте луковую шелуху, а проварите ее, чтобы получить воду насыщенного коричневого цвета. Раз в неделю полощите отваром волосы, чтобы получить эффект тоника. Шелуха богата полезными микроэлементами и отвар из нее укрепляет локоны и корни.

  • 14

    Хмель

    Применение: от выпадения волос.

    Предотвратить облысение и ускорить рост волос поможет полоскание отваром хмеля. Соберите шишки хмеля, высушите их и заваривайте непосредственно перед процедурой.

  • 15

    Рисовая вода

    Применение: для комплексного ухода.

    Секрет красоты азиаток – полоскания волос рисовой водой. Промойте рис, слейте первую воду, залейте заново и оставьте на ночь настаиваться. К утру у вас получится идеальный ополаскиватель.

  • 16

    Хна

    Применение: для укрепления волос и закрашивания седины.

    Хна позволит избавиться от седины. Выберите оптимальный для вас рецепт краски с хной. Такой вариант обойдется дешевле и будет более щадящим, чем химические красители. А самое важное то, что хна укрепляет волосы. Если вы не хотите окрасить локоны, выбирайте бесцветную хну.

  • 17

    Уксус

    Применение: для вымывания мыльных веществ, для легкого расчесывания и блеска.

    После купания вы чувствуете, что на волосах остался шампунь или кондиционер, хотя неоднократно прополоскали локоны? Добавьте немного уксуса в тазик с водой (чайную ложку на 2 литра) и прополощите волосы. Кислота уберет остатки щелочи, содержащейся в моющем средстве. Бонус: волосы будет легко расчесать, а у локонов появится чистый блеск.

  • 18

    Масло лопуха

    Применение: от выпадения волос.

    Репейное масло (или масло лопуха) остается одним из самых популярных средств. Масло, приготовленное из этого растения, активно используется как метод борьбы с выпадением волос. Раз в неделю наносите немного масла на волосы (но не на корни). Оно вернет им былую силу.

  • 19

    Масло мяты

    Применение: от перхоти.

    Сложно перечислить все достоинства мяты. В частности, мята – противогрибковое средство, которое поможет вылечить перхоть. Эфирные масла в чистом виде применять нельзя, поскольку они вызывают кожный ожог. Добавляйте всего пару капель эфирного масла мяты в масло-основу. Например, в оливковое масло.

  • 20

    Шалфей

    Применение: против жирных волос.

    Отвары и настойки шалфея при ополаскиваниях помогают регулировать работу сальных желез. Если ваши волосы быстро становятся жирными, применяйте шалфей.

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Здоровье, Волосы, Уход за волосами, Зимний уход, Зимний уход за волосами.
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