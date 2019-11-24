Перхоть, выпадение волос и потускневшие локоны: как ухаживать за волосами зимой

1 Липа Применение: против жирных волос. В борьбе с сальностью поможет липовый цвет. Соцветия липы запаривают горячей водой и им дают настояться, чтобы получился ополаскиватель.

2 Крапива Применение: от выпадения волос. Крапивные настойки и отвары прекрасно стимулируют волосы, пробуждая спящие луковицы. Говорят, что при частом применении крапивные ополаскивания закрашивают седину. Честно признаться, я бы не возлагала больших надежд на крапивный краситель, ведь в моем случае седина не закрасилась. А вот за 2 месяца применения волосы стали толще и ускорили рост.

3 Кефир Применение: против перхоти. Кефирная маска – надежный помощник в борьбе с перхотью. Подогрейте слегка пару столовых ложек кефира и нанесите его на кожу головы. Чтобы кефир не стекал, можно надеть целлофановую шапочку. Через полчаса прополосните волосы проточной водой.

4 Ромашка Применение: от зуда и для шелковистости. Унять воспалительные процессы поможет обычный отвар ромашки. Просто полощите им голову раз в сутки.

5 Пиво Применение: для ускорения роста волос и придания им блеска. Благодаря компонентам, содержащимся в пиве, волосы растут как на дрожжах во всех смыслах слова, ведь дрожжи в пиве тоже есть. Перед мытьем головы делайте маску из теплого пива на полчаса.

6 Репчатый лук Применение: для ускорения роста и густоты волос. Лук активизирует луковицы спящих волос. Натрите лук на терку и вотрите в кожу на 10 минут, а затем тщательно помойте волосы, чтобы убрать запах.

7 Черный чай Применение: для укрепления волос и закрашивания седины. Полоскания волос крепкой чайной заваркой помогает замаскировать небольшое количество седины на темных волосах. Дубильные вещества, содержащиеся в чае, укрепляют структуру волосков.

8 Сыворотка Применение: от перхоти и для шелковистости. Делайте маску из сыворотки (только не холодной) за полчаса до купания. Волосы будет легко расчесать, да и перхоть пройдет.

9 Календула Применение: от секущихся кончиков. Полоскания отваром календулы издревле применялись для укрепления волос. Эти яркие бутоны цветов прекрасно решают проблему посеченных концов.

10 Шелковица Применение: для придания волосам блеска. А вы знали, что в старину лошадей кормили шелковицей, чтобы их шерстка сияла? Этот же принцип действует и с нашими волосами. Почаще ешьте шелковицу! К счастью, ее можно заморозить назиму, сделав запасы.

11 Ржаной хлеб Применение: от выпадения волос. Замочите мякиш в теплой воде, затем отожмите и нанесите кашицу ржаного хлеба на корни волос. Смойте через 30-40 минут. Маска раз в неделю станет подспорьем в борьбе с выпадением волос.

12 Лавровый лист Применение: для укрепления волос. Залейте 5 крупных листьев кипятком и ополощите волосы, если хотите их укрепить. Повторяйте процедуру раз в неделю.

13 Луковая шелуха Применение: для укрепления волос и придания им золотистого блеска. Не выбрасывайте луковую шелуху, а проварите ее, чтобы получить воду насыщенного коричневого цвета. Раз в неделю полощите отваром волосы, чтобы получить эффект тоника. Шелуха богата полезными микроэлементами и отвар из нее укрепляет локоны и корни.

14 Хмель Применение: от выпадения волос. Предотвратить облысение и ускорить рост волос поможет полоскание отваром хмеля. Соберите шишки хмеля, высушите их и заваривайте непосредственно перед процедурой.

15 Рисовая вода Применение: для комплексного ухода. Секрет красоты азиаток – полоскания волос рисовой водой. Промойте рис, слейте первую воду, залейте заново и оставьте на ночь настаиваться. К утру у вас получится идеальный ополаскиватель.

16 Хна Применение: для укрепления волос и закрашивания седины. Хна позволит избавиться от седины. Выберите оптимальный для вас рецепт краски с хной. Такой вариант обойдется дешевле и будет более щадящим, чем химические красители. А самое важное то, что хна укрепляет волосы. Если вы не хотите окрасить локоны, выбирайте бесцветную хну.

17 Уксус Применение: для вымывания мыльных веществ, для легкого расчесывания и блеска. После купания вы чувствуете, что на волосах остался шампунь или кондиционер, хотя неоднократно прополоскали локоны? Добавьте немного уксуса в тазик с водой (чайную ложку на 2 литра) и прополощите волосы. Кислота уберет остатки щелочи, содержащейся в моющем средстве. Бонус: волосы будет легко расчесать, а у локонов появится чистый блеск.

18 Масло лопуха Применение: от выпадения волос. Репейное масло (или масло лопуха) остается одним из самых популярных средств. Масло, приготовленное из этого растения, активно используется как метод борьбы с выпадением волос. Раз в неделю наносите немного масла на волосы (но не на корни). Оно вернет им былую силу.

19 Масло мяты Применение: от перхоти. Сложно перечислить все достоинства мяты. В частности, мята – противогрибковое средство, которое поможет вылечить перхоть. Эфирные масла в чистом виде применять нельзя, поскольку они вызывают кожный ожог. Добавляйте всего пару капель эфирного масла мяты в масло-основу. Например, в оливковое масло.