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Не стоит верить всему, что написано: продукты, которые нельзя наносить на лицо

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Не стоит верить всему, что написано: продукты, которые нельзя наносить на лицо
01:32 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если вы вычитали о чудо-маске из соды или, скажем, зубной пасты, то мы очень не советуем вам бежать в ванну и наносить всё это на лицо, в противном случае, это может печально закончиться для вашей кожи.

  • 1

    Зубная паста

    Рекомендации замазать надоевшие прыщики или черные точки зубной пастой и оставить на ночь уже давно стали классикой жанра среди beauty-советов в сети. Однако, мы не рекомендуем вам прибегать к этому методу: в составе пасты содержатся химические вещества, которые не только не улучшают состояние кожи, но и усугубляют проблемы, пересушивая ее, нарушая рН-баланс и даже вызывая химические ожоги.

  • 2

    Сахар

    Если для губ сахарный скраб – действительно неплохое средство, то для кожи лица оно слишком травматично: острые края кристаллов сахара создают множество микропорезов на коже. Чтобы глубоко очистить кожу лица, используйте овсяные хлопья, текстура которых больше подходит для бережного отшелушивания.

  • 3

    Перекись водорода

    Без этого антисептического средства действительно нельзя обойтись в лечении ран и порезов. Однако, в борьбе с несовершенствами кожи лица оно никак не поможет. И даже наоборот: обильно смазывая лицо перекисью, вы рискуете просто-напросто сжечь кожу, после чего последует долгое ее восстановление.

  • 4

    Лимонный сок

    Вы наверняка не раз встречали статьи, описывающие невероятный эффект лимонного сока в отбеливании кожи лица и устранении мелких недостатков кожи. Вот только там забыли написать, что концентрированный лимонный сок опасен для кожи: он разрушает защитный слой кожи, провоцирует сильные химические ожоги, вызывает раздражение и шелушение. Однако, в защиту желтого фрукта стоит отметить, что при правильном подходе его действительного можно использовать для многих beauty-целей.

  • 5

    Сода

    Легенда о том, что это средство способно за пару процедур избавить от черных точек, на самом деле может закончиться катастрофой для тех, кто в нее поверил. Дело в том, что сода имеет очень агрессивный рН, поэтому при контакте с кожей лица она начисто разрушает эпидермальный барьер, вызывает обезвоживание и ускоряет процессы старения.

  • 6

    Спирт

    Безусловно, спирт является эффективным дезинфицирующим средством, хорошо знакомым каждому из нас. Он идеально подходит для обработки ран и решения других кожных проблем.

    Когда мы наносим спирт на лицо, немедленно ощущается его освежающий эффект. Но некоторое время спустя может возникнуть раздражение. Использование этого средства может привести к сухости кожи и другим неприятным последствиям.

    Перед использованием косметических средств для ухода за лицом рекомендуется убедиться в том, что они не содержат спирта.

  • 7

    Антиперспирант

    Антиперспиранты помогают справиться с потоотделением в области подмышечных впадин. Но это вовсе не означает, что их можно использовать и для ухода за другими частями нашего тела. Случается, что некоторые люди используют дезодоранты для фиксации макияжа (чтобы он не потек, если лицо вспотеет). Так делать нельзя!

    Дело в том, что антиперспиранты блокируют потоотделение, в результате чего кожные поры закрываются, а клетки кожи теряют доступ к кислороду.

  • 8

    Уксус

    Бывает, что в качестве натурального тоника рекомендуют использовать белый или яблочный уксус. Считается, что это средство помогает поддерживать необходимый рН-баланс кожи, а также сохраняет ее в тонусе.

    В чистом виде уксус использовать нельзя: содержащиеся в нем кислоты могут вызвать ожог кожи лица. Для того, чтобы уксус принес пользу здоровью вашей кожи, необходимо использовать его раствор в соотношении 1 части уксуса к 3 частям воды.

  • 9

    Майонез

    Майонез является отличным увлажняющим средством, которое можно использовать в качестве маски для волос. Он придаст им блеск и красоту.

    В случае, если речь идет о коже лица, то майонез использовать не рекомендуется. Содержащиеся в нем вещества приводят к закупорке кожных пор и ограничивают доступ кислорода к клеткам. В дальнейшем это ведет к таким неприятным последствиям, как черные точки и прыщи. Это не может не сказываться на нашей красоте.

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