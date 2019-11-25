Поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить: как можно использовать мед

Увлажняем кожу
На сухую кожу наносят мёд и оставляют на 30 минут, потом смывают тёплой водой. Особенно полезна такая процедура после летнего сезона. Даже скраб для ног можно приготовить с мёдом. Для него понадобится стакан мёда, 2 ст.л. молока и сок одного апельсина.
Восстанавливаем волосы
К мёду добавляем чайную ложку обычного шампуня, наносим смесь на волосы и оставляем её на 20 минут, обернув голову полотенцем. Для большего эффекта можно добавить оливковое масло.
Расслабляющая ванна
В воде растворяем от двух столовых ложек до стакана мёда и добавляем несколько капель лавандового масла.
Маска для лица
Всего трёх ингредиентов достаточно для эффективной домашней маски для лица: лимон, авокадо и мёд.
Спим крепко
Если возникли проблемы с бессонницей, перед сном на язык нужно положить капельку мёда.
Готовим медовый лимонад
Нет ничего лучше натуральных и полезных напитков, приготовленных дома. Для медового лимонада понадобится: 0,5 ст. мёда 5 ст. воды 1 ст. лимонного сока (6 лимонов).
Избавляемся от похмелья
Да-да-да, совсем не нужно искать рассол или кефир, нужно просто в стакан воды добавить 2 ст.л. мёда.
Лечим ожоги, порезы и синяки
На пострадавшее место нужно нанести мёд тонким слоем. Это натуральный антисептик, он поможет ранам зажить.
Готовим медовое масло с чили
Если обычное масло приелось, тогда можно побаловать себя необычным рецептом. Понадобятся: 100 г масла сливочного комнатной температуры 1,5 ст.л. мёда 1 ч.л. перца чили Соль. Все ингредиенты смешиваются и взбиваются.
Заменяем сахар
Мёд – прекрасная альтернатива для тех, кто старается отказаться от сахара.
Готовим бальзам для губ
В губах нет потовых и жировых желез, поэтому их постоянно нужно увлажнять. Мёд – отличный натуральный увлажнитель. Можно пользоваться только им, а ещё лучше приготовить бальзам для губ.