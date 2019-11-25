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Поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить: как можно использовать мед
03:16 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: sovetchiki.org

Новости шоу бизнеса:Неожиданные и приятные способы использования мёда.

  • 1

    Увлажняем кожу

    На сухую кожу наносят мёд и оставляют на 30 минут, потом смывают тёплой водой. Особенно полезна такая процедура после летнего сезона. Даже скраб для ног можно приготовить с мёдом. Для него понадобится стакан мёда, 2 ст.л. молока и сок одного апельсина.

  • 2

    Восстанавливаем волосы

    К мёду добавляем чайную ложку обычного шампуня, наносим смесь на волосы и оставляем её на 20 минут, обернув голову полотенцем. Для большего эффекта можно добавить оливковое масло.

  • 3

    Расслабляющая ванна

    В воде растворяем от двух столовых ложек до стакана мёда и добавляем несколько капель лавандового масла.

  • 4

    Маска для лица

    Всего трёх ингредиентов достаточно для эффективной домашней маски для лица: лимон, авокадо и мёд.

  • 5

    Спим крепко

    Если возникли проблемы с бессонницей, перед сном на язык нужно положить капельку мёда.

  • 6

    Готовим медовый лимонад

    Нет ничего лучше натуральных и полезных напитков, приготовленных дома. Для медового лимонада понадобится: 0,5 ст. мёда 5 ст. воды 1 ст. лимонного сока (6 лимонов).

  • 7

    Избавляемся от похмелья

    Да-да-да, совсем не нужно искать рассол или кефир, нужно просто в стакан воды добавить 2 ст.л. мёда.

  • 8

    Лечим ожоги, порезы и синяки

    На пострадавшее место нужно нанести мёд тонким слоем. Это натуральный антисептик, он поможет ранам зажить.

  • 9

    Готовим медовое масло с чили

    Если обычное масло приелось, тогда можно побаловать себя необычным рецептом. Понадобятся: 100 г масла сливочного комнатной температуры 1,5 ст.л. мёда 1 ч.л. перца чили Соль. Все ингредиенты смешиваются и взбиваются.

  • 10

    Заменяем сахар

    Мёд – прекрасная альтернатива для тех, кто старается отказаться от сахара.

  • 11

    Готовим бальзам для губ

    В губах нет потовых и жировых желез, поэтому их постоянно нужно увлажнять. Мёд – отличный натуральный увлажнитель. Можно пользоваться только им, а ещё лучше приготовить бальзам для губ.

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Питание, Здоровье, Мед, Польза.
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