Поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить: как можно использовать мед

1 Увлажняем кожу На сухую кожу наносят мёд и оставляют на 30 минут, потом смывают тёплой водой. Особенно полезна такая процедура после летнего сезона. Даже скраб для ног можно приготовить с мёдом. Для него понадобится стакан мёда, 2 ст.л. молока и сок одного апельсина.

2 Восстанавливаем волосы К мёду добавляем чайную ложку обычного шампуня, наносим смесь на волосы и оставляем её на 20 минут, обернув голову полотенцем. Для большего эффекта можно добавить оливковое масло.

3 Расслабляющая ванна В воде растворяем от двух столовых ложек до стакана мёда и добавляем несколько капель лавандового масла.

4 Маска для лица Всего трёх ингредиентов достаточно для эффективной домашней маски для лица: лимон, авокадо и мёд.

5 Спим крепко Если возникли проблемы с бессонницей, перед сном на язык нужно положить капельку мёда.

6 Готовим медовый лимонад Нет ничего лучше натуральных и полезных напитков, приготовленных дома. Для медового лимонада понадобится: 0,5 ст. мёда 5 ст. воды 1 ст. лимонного сока (6 лимонов).

7 Избавляемся от похмелья Да-да-да, совсем не нужно искать рассол или кефир, нужно просто в стакан воды добавить 2 ст.л. мёда.

8 Лечим ожоги, порезы и синяки На пострадавшее место нужно нанести мёд тонким слоем. Это натуральный антисептик, он поможет ранам зажить.

9 Готовим медовое масло с чили Если обычное масло приелось, тогда можно побаловать себя необычным рецептом. Понадобятся: 100 г масла сливочного комнатной температуры 1,5 ст.л. мёда 1 ч.л. перца чили Соль. Все ингредиенты смешиваются и взбиваются.

10 Заменяем сахар Мёд – прекрасная альтернатива для тех, кто старается отказаться от сахара.