Что поесть на работе: полезные перекусы, которые стоит взять с собой в офис

Новости шоу бизнеса:Рассказываем, какие продукты питания должны присутствовать в вашем полднике, чтобы не навредить фигуре и утолить голод!

Перекусы на протяжении дня помогают сохранять активность и работоспособность. В будничной суете мы часто забываем не только полноценно поесть, но и позаботиться о полезном снеке. А ведь в течение рабочего дня рука прямо таки сама тянется за перекусом, и зачастую не совсем полезным.

Сушеные бобы Эдамаме

Немного подсоленные хрустящие бобы содержат всего 100 ккал на одну порцию, из которых вы получаете целых 14 граммов насыщенного белка. Сушенные бобы – это низкокалорийная альтернатива орешкам, которую обязательно следует включить в ваш перекус. Но не ешьте больше, чем 10-20 граммов в день.

Соблюдайте водный баланс

Зачастую наш организм путает чувство жажды с чувством голода. Поэтому прежде, чем тянуться за перекусом – попробуйте выпить стакан очищенной столовой воды. Если аппетит утихнет, значит, ваш организм обезвожен. Если же спустя полчаса вы до сих пор голодны – с чистой совестью ешьте.

Греческий йогурт

Этот низкокалорийный белковый продукт можно миксовать со свежими фруктами, орехами, корицей, какао порошком и ванилью. Это поможет вам избавиться от желания съесть что-нибудь сладкое.

Виноград

1 чашка винограда в день – вам вовсе не помешает, несмотря на то, что этот продукт достаточно калорийный. Он помогает нормализовать обменные процессы и запускает метаболизм, который в свою очередь приводит к ускоренному процессу похудения.

Попкорн

Возможно, вы не знали, но попкорн (без ароматизаторов и вкусовых добавок) – это источник клетчатки номер один. Съедайте в день примерно пару чашек этого вкусного перекуса без ущерба здоровью и фигуре.

Протеиновые батончики

Отличная замена «сникерсу», а по вкусу мало чем отличается от обычной шоколадки. Его энергетическая ценность гораздо выше, чем у других сладостей. Но все же не стоит есть больше, чем половину такого батончика в сутки.

Чего точно не следует есть

Мы привыкли верить в то, что гранола, вегетарианские снеки, злаковое печенье и другие а-ля «полезные» перекусы – не принесут вреда здоровью и фигуре. Но диетологи настаивают на том, что бы вы отказались от них. Почему?

В граноле содержатся жиры и много сахара, соответственно это высококалорийный продукт с низкой энергетической ценностью. Единственная полезная гранола – приготовленная самостоятельно в домашних условиях.

А зерновые крекеры содержат скорее зерновую пыль, чем цельные зерна. То есть ничего полезного из такого крекера организм не получает.

Вегетарианские снеки изготавливаются из растительного порошка, а не из свежих овощей, как вы себе это представляете. Они не несут собой никакой пользы.