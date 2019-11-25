Секрет красивой улыбки: как предотвратить потемнение зубов

Новости шоу бизнеса:Чтобы не пришлось ломать голову над тем, как удалить налет с зубов, используйте эти секреты красивой улыбки.

Интервал между чисткой и приемом пищи

Старайтесь не есть сразу после чистки зубов. Пусть пройдет часик-другой, иначе пигменты от еды и напитков быстро затемнят с таким усердием вычищенные зубы. Если вы привыкли чистить зубы с утра перед завтраком, попробуйте делать наоборот: сперва поешьте, а затем почистите зубы. Заодно и избавитесь от запаха еды, освежив дыхание.

Чистка десен и языка

Многие люди не в курсе, что чистить надо не только зубы, но и десна с языком. На них тоже собираются бактерии и образуется налет – вся эта гадость попадает на зубы. Чистить язык зубной щеткой довольно неприятно, поэтому лучше купить специальную ложку для языка с коротенькой, но широкой и деликатной щетиной.

Коктейльные соломинки

Красящие напитки негативно сказываются на цвете зубов. Приучите себя пить через соломинку кофе, чай, красное вино да и вообще любые напитки с красящими компонентами. Так жидкость минует фронтальную сторону зубов, не слишком ее закрашивая.

Полоскания

Купите любое средство для полоскания рта и пользуйтесь им хотя бы дважды в день. Оно поможет убить бактерии, а так же уберет налет, из-за которого зубы становятся темнее.

Растительное масло

У вас резко закончились ополаскиватели? Снять налет с языка и десен можно, если прополоскать рот растительным маслом. Не глотайте масло, его надо выплюнуть. После этого тщательно прополощите рот проточной водой.

Правильная чистка

Многие люди чистят зубы, двигая щеткой влево-вправо или вверх-вниз. На деле надо производить выметающие движения, чтобы снять налет. Если это выходит плохо, откажитесь от обычных щеток и начните пользоваться электрической. Ее конструкция спроектирована так, что щетина производит те самые выметающие движения. Помимо этого, у таких щеток короткая округлая головка, благодаря чему можно прекрасно со всех боков очистить верхние крайние зубы, с которыми обычные щетки плохо справляются.