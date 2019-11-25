Скачать
Понедельник, 25.11.2019
Транзит газа: Нафтогаз официально ответил Газпрому
Транзит газа: Нафтогаз официально ответил Газпрому
Сезон гриппа в Украине: что нужно знать о прививках и вакцинах
Сезон гриппа в Украине: что нужно знать о прививках и вакцинах
Александрия - Вольфсбург: матч Лиги Европы обслужат австрийцы
Александрия - Вольфсбург: матч Лиги Европы обслужат австрийцы
Актер Том Хэнкс рассказал, почему никогда не играл "плохих парней"
Актер Том Хэнкс рассказал, почему никогда не играл "плохих парней"

Секрет красивой улыбки: как предотвратить потемнение зубов

Смотрите фото (7)
Секрет красивой улыбки: как предотвратить потемнение зубов
14:12 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы не пришлось ломать голову над тем, как удалить налет с зубов, используйте эти секреты красивой улыбки.

Интервал между чисткой и приемом пищи

Старайтесь не есть сразу после чистки зубов. Пусть пройдет часик-другой, иначе пигменты от еды и напитков быстро затемнят с таким усердием вычищенные зубы. Если вы привыкли чистить зубы с утра перед завтраком, попробуйте делать наоборот: сперва поешьте, а затем почистите зубы. Заодно и избавитесь от запаха еды, освежив дыхание.

Чистка десен и языка

Многие люди не в курсе, что чистить надо не только зубы, но и десна с языком. На них тоже собираются бактерии и образуется налет – вся эта гадость попадает на зубы. Чистить язык зубной щеткой довольно неприятно, поэтому лучше купить специальную ложку для языка с коротенькой, но широкой и деликатной щетиной.

Коктейльные соломинки

Красящие напитки негативно сказываются на цвете зубов. Приучите себя пить через соломинку кофе, чай, красное вино да и вообще любые напитки с красящими компонентами. Так жидкость минует фронтальную сторону зубов, не слишком ее закрашивая.

Полоскания

Купите любое средство для полоскания рта и пользуйтесь им хотя бы дважды в день. Оно поможет убить бактерии, а так же уберет налет, из-за которого зубы становятся темнее.

Растительное масло

У вас резко закончились ополаскиватели? Снять налет с языка и десен можно, если прополоскать рот растительным маслом. Не глотайте масло, его надо выплюнуть. После этого тщательно прополощите рот проточной водой.

Правильная чистка

Многие люди чистят зубы, двигая щеткой влево-вправо или вверх-вниз. На деле надо производить выметающие движения, чтобы снять налет. Если это выходит плохо, откажитесь от обычных щеток и начните пользоваться электрической. Ее конструкция спроектирована так, что щетина производит те самые выметающие движения. Помимо этого, у таких щеток короткая округлая головка, благодаря чему можно прекрасно со всех боков очистить верхние крайние зубы, с которыми обычные щетки плохо справляются.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Здоровье, Советы, Зубы, Отбеливание зубов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег
02 Поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить: как можно использовать мед
03 Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
04 "Не деньги и не поддержка реформ": Порошенко в Канаде рассказал, в чем больше всего нуждается Украина
05 В трендовом брючном костюме: как королева Рания своего мужа в США сопровождала (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Газ вместо денег: Украина ответила на ультиматум России по газу
Украина ответила на ультиматум России по газу
В Украине запустили сайт по измерению скорости интернета
В Украине запустили сайт по измерению скорости интернета
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
73-летняя Сьюзан Сарандон шокировала травмами лица после падения
73-летняя Сьюзан Сарандон шокировала травмами лица после падения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь