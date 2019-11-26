Избавляемся от герпеса за один день: эффективные народные методы

1 Молоко Смочи ватный тампон молоком 1,5%-й жирности и нанеси на пораженное герпесом место (если нет молока нужной жирности, можно использовать любое). Не умывайся и не ешь, пока молоко само не высохнет. Повторяй эту процедуру каждые 2–3 часа, и к вечеру волдыри должны сойти.

2 Лакрица Корень солодки, который также известен как лакричный корень, — отличное средство против герпеса. Измельчи его в порошок, добавь кипяченой воды, чтобы получилась кашицеобразная масса, и нанеси ее прямо на сыпь. Лучше всего сделать эту процедуру перед сном и лишь утром смыть с лица остатки лакрицы.

3 Перекись водорода Если на губе уже успели выскочить волдыри, лучше всего прижечь их перекисью водорода. Делай это каждые 2–3 часа, и к вечеру твое лицо вновь будет чистым.

4 Чеснок Чеснок также отлично помогает при герпесе. Выдави один зубчик прессом для чеснока и наложи получившуюся кашицу на больное место. Этот метод подходит только для домашнего лечения, но зато он чрезвычайно эффективен!

5 Эфирное масло мяты В отличие от чеснока эфирное масло мяты не только прекрасно заживляет герпетическую сыпь, но и прекрасно пахнет. Так что можно смело им пользоваться даже в людных местах, трижды в день нанося на воспаленный участок кожи. Это лучшее средство от герпеса на губах, я считаю!

6 Алоэ Также от проявлений герпеса прекрасно помогает сок алоэ. Смазывай им больное место каждые 2 часа или просто прикладывай свежеотломленный листочек.