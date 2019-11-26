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Избавляемся от герпеса за один день: эффективные народные методы

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Избавляемся от герпеса за один день: эффективные народные методы
22:50 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Герпес — одна из самых коварных болезней. И даже если эта хворь протекает в легкой форме и тревожит тебя лишь раз в полгода, приятного в этом мало.

  • 1

    Молоко

    Смочи ватный тампон молоком 1,5%-й жирности и нанеси на пораженное герпесом место (если нет молока нужной жирности, можно использовать любое). Не умывайся и не ешь, пока молоко само не высохнет. Повторяй эту процедуру каждые 2–3 часа, и к вечеру волдыри должны сойти.

  • 2

    Лакрица

    Корень солодки, который также известен как лакричный корень, — отличное средство против герпеса. Измельчи его в порошок, добавь кипяченой воды, чтобы получилась кашицеобразная масса, и нанеси ее прямо на сыпь. Лучше всего сделать эту процедуру перед сном и лишь утром смыть с лица остатки лакрицы.

  • 3

    Перекись водорода

    Если на губе уже успели выскочить волдыри, лучше всего прижечь их перекисью водорода. Делай это каждые 2–3 часа, и к вечеру твое лицо вновь будет чистым.

  • 4

    Чеснок

    Чеснок также отлично помогает при герпесе. Выдави один зубчик прессом для чеснока и наложи получившуюся кашицу на больное место. Этот метод подходит только для домашнего лечения, но зато он чрезвычайно эффективен!

  • 5

    Эфирное масло мяты 

    В отличие от чеснока эфирное масло мяты не только прекрасно заживляет герпетическую сыпь, но и прекрасно пахнет. Так что можно смело им пользоваться даже в людных местах, трижды в день нанося на воспаленный участок кожи. Это лучшее средство от герпеса на губах, я считаю!

  • 6

    Алоэ

    Также от проявлений герпеса прекрасно помогает сок алоэ. Смазывай им больное место каждые 2 часа или просто прикладывай свежеотломленный листочек.

  • 7

    Лёд

    Думаешь, что это чересчур просто, чтобы быть правдой? Но на самом деле лёд прекрасно помогает при первых симптомах герпеса. Лишь только почувствовав, что твои губы опухают, приложи к ним кусочек льда. Он снимет отек и притормозит развитие болезни, тем самым помогая организму быстрее справиться с инфекцией.

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Здоровье, Продукты, Губы, Герпес, Избавиться от герпеса.
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