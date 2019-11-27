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Этот напиток укрепит иммунитет лучше лекарств

Этот напиток укрепит иммунитет лучше лекарств
01:01 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Правильно настоянный чай из шиповника эффективнее иммуностимуляторов.

При правильном приготовлении отвар шиповника укрепляет иммунитет и является профилактикой простуд, но и придает сил в течение тяжелого дня. Шиповник – полезнейший продукт, рекордсмен по количеству витамина С, ценных противопростудных свойств и микроэлементов для укрепления иммунитета. Но, увы, все его полезные качества часто сводятся на нет из-за того, что его неправильно заваривают.

Отвар шиповника ни в коем случае нельзя кипятить, так как большинство витаминов, особенно витамин С, ответственный за укрепление иммунитета, быстро разрушаются. При правильном приготовлении теплый чай заменит витамины, иммуностимуляторы и лимоны во время простуды.

«Шиповник важно правильно заварить, чтобы не разрушить все полезные витамины и микроэлементы, которые в нем содержатся. Перед приготовлением чая измельчите ягоды вместе с семенами. Три столовые ложки ягод нужно залить кипятком в термосе и оставить на ночь. К утру витаминный отвар будет готов. А если добавить в отвар (не горячий!) несколько ложек меда, — вы получите просто ударную дозу витаминов, которая стане мощным щитом от заразы. Такой чай можно пить ежедневно во время сезона простуд, побочных эффектов он не имеет, если, конечно, вы не будете употреблять его литрами» — говорит врач.

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При этом очень важно, чтобы напиток настоялся не менее 12 часов, в ином случае большинство витаминов просто не успеют попасть в воду. Повторно подогревать напиток не рекомендуется, чтобы сделать его теплым, можно просто добавить в уже готовый напиток немного только закипевшей воды.

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Иммунитет, Шиповник, Чай из шиповника, Польза чая из шиповника, Свойства чая из шиповника.
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