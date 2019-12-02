Источник высококачественных белков и витаминов: кому можно есть овсянку

Новости шоу бизнеса:Продукты из овсяной муки могут быть включены в безглютеновую диету, как выяснили эксперты в области здорового питания.

Оказалось, что овес не вызывает неприятных симптомов у жертв целиакии подобно другим злакам.

Страдающие от целиакии люди могут смело начинать свое утро с овсяной каши, поскольку овес оказался безопасным. Исследователи выяснили, что в отличие от других злаков овес не ухудшает состояние людей, страдающих от невосприимчивости к глютену. Однако они должны убедиться в том, что покупают чистый овес, который не содержит следов других злаковых культур. Необходимо провести больше исследований для того, чтобы понять, почему чистый овес не провоцирует ухудшения симптомов целиакии. И если они также подтвердят его безопасность, то именно овсяная мука поможет людям с невосприимчивостью к глютену употреблять очень полезные злаки, которые они вынуждены исключить из своего рациона.

"В отличие от других злаковых культур овес является источником высококачественных белков, витаминов и минералов, — как говорят авторы исследования из McMaster University в Канаде. — Для человека с диагнозом целиакия включение овса в безглютеновую диету повысит не только ее пищевую ценность, но также и общее качество жизни".

Целиакия — это аутоиммунное расстройство, с которым сталкивается приблизительно 1% всего населения нашей планеты. У жертв этого расстройства употребление даже ничтожного количество белка глютена в пшенице, ржи и тому подобных злаках может вызвать иммунную реакцию, наносящую повреждения кишечнику. Со временем эти реакции приводят к недоеданию, остеопорозу, хроническим воспалительным процессам и другим проблемам.

Недавние исследования показали, что люди с целиакией также чаще страдают от болезней сердца, поскольку из-за исключения глютена из рациона они не получают преимуществ цельнозерновых продуктов, защищающих сердце.