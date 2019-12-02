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Чтобы быстрее ходить и крепче стоять на ногах: почему стоит пить молоко регулярно

Чтобы быстрее ходить и крепче стоять на ногах: почему стоит пить молоко регулярно
22:35 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Люди, которые с самого детства регулярно пьют молоко, остаются в лучшей физической форме в пожилом возрасте.

Учеными Бристольского университета было установлено, что пожилые люди, которые потребляли большое количество молока и молочных продуктов в детстве, быстрее ходят в старости и реже падают.

Т.е., грубо говоря, они крепче стоят на ногах и поэтому у них ниже риск переломов конечностей в пожилом возрасте.

Падения — серьезная проблема в пожилом возрасте: каждый третий в возрасте старше 65 лет по крайней мере 1 раз в год падает с серьезными последствиями для здоровья.

Одно из самых распространенных из них — перелом шейки бедра, который чаще всего происходит из-за остеопороза.

Исследователи изучили медицинские карты 400 мужчин и женщин в возрасте от 65 до 85 лет.

Все они принимали участие в исследовании, которое началось еще в 1930-х годах, чтобы проанализировать влияние их диеты и образа жизни на здоровье в долгосрочной перспективе.

В рамках исследования, добровольцы, которые были тогда детьми, оставляли у врачей сведения о потреблении молока и молочных продуктов.

Употребление топленого молока очень полезно для мозга

Чтобы проверить, оказало ли это какое-либо влияние на их здоровье в пожилом возрасте, добровольцам устроили тестирование на способность быстро ходить.

Результаты показали, что любители молока быстрее ходят и крепче держатся на ногах. По словам врачей, это должно стимулировать современных родителей приучать своих детей регулярно потреблять молоко.

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Питание, Здоровье, Молоко, Польза.
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