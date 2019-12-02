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Отличная защита мозга: привычка ежедневно пить кофе очень полезна

Отличная защита мозга: привычка ежедневно пить кофе очень полезна
22:51 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Регулярная утренняя чашка кофе помогает в борьбе с когнитивными нарушениями, вызванными старением, утверждают ученые.

Международная команда ученых из Европы, Бразилии и США экспериментировала с кофеином на животных. В результате исследователи пришли к заключению, что кофеин способствует защите мозга от характерных возрастных проблем, связанных с нейродегенерацией.

В частности, опыты на мышах показали, что кофеин блокирует рецептор А2А, провоцирующий возрастное ухудшение работы мозга, вызывающий проблемы с памятью и увеличение гормонов стресса.

«Аденозиновый А2А-рецептор является мишенью для кофеина. В моделях на животных кофеин блокировал данный рецепторы и устранял недостатки памяти и стресса, возвращая мозг крыс к нормальной работе», - рассказали специалисты.

Кроме того, сообщается в публикации, кофеин не только способен приостанавливать старение мозга. Привычка ежедневно пить кофе также очень полезна для поддержания здоровых функций печени и желчного пузыря. Эксперты констатируют, что употребление кофе служит профилактикой рака и цирроза печени.

Напитки, которые способны посоперничать с утренним кофе

Также, согласно имеющимся данным, употребление трех чашек кофе в день снижает риск смерти, который ассоциирован с болезнями кровообращения и пищеварения. Помимо этого, привычка пить кофе без сливок и сахара улучшает механизмы контроля уровня глюкозы в крови и предотвращает эпизоды ее резкого повышения.

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Питание, Здоровье, Кофе, Польза.
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