Легко и просто: правила, которые помогут привести себя в порядок перед праздниками

1 Включайте в рацион здоровые жиры Каждый день необходимо употреблять ненасыщенные жиры, которые содержатся в орехах, авокадо и лососе. Они уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и снижают уровень холестерола. Кроме этого, жиры помогают сохранять баланс в организме во время физических нагрузок. Однако нужно знать меру в их употреблении, ведь упор на жиросодержащие продукты приведет к набору веса.

2 Не бойтесь углеводов Их часто считают врагами похудения, но такой страх — преувеличение. Организму необходимы углеводы, чтобы нормально функционировать. Если вы хотите быть стройными и поддерживать себя в форме, нужно с ними подружиться. Используйте углеводы в качестве «горючего» для тренировок. Недавнее исследование подтвердило, что низкоуглеводные диеты опасны для здоровья, что еще раз доказывает важную роль углеводов в питании.

3 Пейте больше воды Пить воду, чтобы снизить количество жидкости в организме кажется противоречивым, но это работает. Когда организм постоянно обезвожен, он начинает вырабатывать больше жидкости для восстановления ее уровня. Вода ускоряет обменные процессы и подавляет чувство голода. Человеку необходимо выпивать 1 — 2 стакана воды за каждым приемом пищи и во время перекусов, чтобы сохранить оптимальный уровень жидкости в организме. Показателем гидратации может быть цвет мочи: светло-желтый и полупрозрачный свидетельствует о норме, а темно-желтый и янтарный сигнализируют о том, что вам нужно пить больше воды.

4 Ешьте осознанно Когда вы поглощаете еду быстро, мозг не успевает понять, наполнен желудок или нет, и рука тянется за лишним куском. Есть нужно не спеша, тщательно пережевывая, чтобы организм осознавал, насколько желудок полон. Перед тем как положить следующую ложку в рот, проглотите предыдущую. Тяга к еде не всегда означает реальное чувство голода. Нужно немного подождать, чтобы захотелось есть по-настоящему. Если вы чувствуете, что наелись, не доедайте все, что осталось на тарелке. Подождите 10 — 20 минут, выпейте стакан воды и продолжайте есть, только если почувствуете, что действительно не насытились.

5 Включайте протеин в ежедневный рацион Бодибилдеры и фанатики спортзалов помешаны на протеине, но он необходим каждому. Очень важно включать белок в завтрак, чтобы не пресыщаться углеводами. Употреблять его нужно в течение всего дня, по 25 — 30 граммов за каждым приемом пищи и перекусами.