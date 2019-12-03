Скачать
Вторник, 03.12.2019
Президенты Украины и ЕК обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества
Президенты Украины и ЕК обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества
СМИ: Экс-нардепа Онищенко задержали в Германии
СМИ: Экс-нардепа Онищенко задержали в Германии
Официально: Динамо подписало форварда сборной Бельгии
Официально: Динамо подписало форварда сборной Бельгии
Режиссер "Дедпул 2" снял эпический рекламный ролик для iPhone 11 Pro (Видео)
Режиссер "Дедпул 2" снял эпический рекламный ролик для iPhone 11 Pro (Видео)

Легко и просто: правила, которые помогут привести себя в порядок перед праздниками

Смотрите фото (7)
Легко и просто: правила, которые помогут привести себя в порядок перед праздниками
17:22 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Шесть простых правил, следуя которым, вы легко и без лишнего стресса распрощаетесь с жировыми отложениями.

  • 1

    Включайте в рацион здоровые жиры

    Каждый день необходимо употреблять ненасыщенные жиры, которые содержатся в орехах, авокадо и лососе. Они уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний и снижают уровень холестерола.

    Кроме этого, жиры помогают сохранять баланс в организме во время физических нагрузок. Однако нужно знать меру в их употреблении, ведь упор на жиросодержащие продукты приведет к набору веса.

  • 2

    Не бойтесь углеводов

    Их часто считают врагами похудения, но такой страх — преувеличение. Организму необходимы углеводы, чтобы нормально функционировать. Если вы хотите быть стройными и поддерживать себя в форме, нужно с ними подружиться.

    Используйте углеводы в качестве «горючего» для тренировок. Недавнее исследование подтвердило, что низкоуглеводные диеты опасны для здоровья, что еще раз доказывает важную роль углеводов в питании.

  • 3

    Пейте больше воды

    Пить воду, чтобы снизить количество жидкости в организме кажется противоречивым, но это работает. Когда организм постоянно обезвожен, он начинает вырабатывать больше жидкости для восстановления ее уровня. Вода ускоряет обменные процессы и подавляет чувство голода. Человеку необходимо выпивать 1 — 2 стакана воды за каждым приемом пищи и во время перекусов, чтобы сохранить оптимальный уровень жидкости в организме.

    Показателем гидратации может быть цвет мочи: светло-желтый и полупрозрачный свидетельствует о норме, а темно-желтый и янтарный сигнализируют о том, что вам нужно пить больше воды.

  • 4

    Ешьте осознанно

    Когда вы поглощаете еду быстро, мозг не успевает понять, наполнен желудок или нет, и рука тянется за лишним куском. Есть нужно не спеша, тщательно пережевывая, чтобы организм осознавал, насколько желудок полон. Перед тем как положить следующую ложку в рот, проглотите предыдущую.

    Тяга к еде не всегда означает реальное чувство голода. Нужно немного подождать, чтобы захотелось есть по-настоящему. Если вы чувствуете, что наелись, не доедайте все, что осталось на тарелке. Подождите 10 — 20 минут, выпейте стакан воды и продолжайте есть, только если почувствуете, что действительно не насытились.

  • 5

     Включайте протеин в ежедневный рацион

    Бодибилдеры и фанатики спортзалов помешаны на протеине, но он необходим каждому. Очень важно включать белок в завтрак, чтобы не пресыщаться углеводами. Употреблять его нужно в течение всего дня, по 25 — 30 граммов за каждым приемом пищи и перекусами.

  • 6

    Съедайте пять порций овощей и две порции фруктов каждый день

    Нужно употреблять достаточное количество овощей и фруктов, чтобы быть здоровыми и чувствовать себя хорошо. Одна порция состоит приблизительно из 75 граммов. Овощи, содержащие крахмал, — кукуруза, картошка и батат — к этому не относятся, потому что они насыщены углеводами. Лучше всего есть брокколи, шпинат, капусту и цуккини. Не стоит бояться сахаров и фруктозы, содержащихся во фруктах: от них вы не поправитесь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Здоровое питание, Похудение, Польза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 4 декабря
02 Маникюр 2020: один из главных трендов предстоящего года - красный дизайн (Фото)
03 Итоги дня 2 декабря: видеообращение Зеленского и задержание убийц ребенка в Киеве
04 Перезревшие бананы: какая опасность для здоровья
05 Погода 3 декабря: какие регионы Украины заметет снегом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)
Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)
Украинцы недополучили зарплату на кругленькую сумму
Украинцы недополучили зарплату на кругленькую сумму
Макрон до сих пор считает, что &quot;мозг НАТО&quot; умер
Макрон до сих пор считает, что "мозг НАТО" умер
Какая стоимость продуктов по состоянию на 3 декабря 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 3 декабря 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь