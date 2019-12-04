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Среда, 04.12.2019
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Забота о здоровье глаз: простые правила (Фото)

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Забота о здоровье глаз: простые правила (Фото)
00:04 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В современном мире много факторов оказывает негативное влияние на один из важных органов человеческого организма – глаза.

  • 1

    Век компьютеров, активного использования планшетов, мобильных телефонов, мониторов для чтения информации приводит к перенапряжению, усталости глаз, а затем и к ухудшению зрения. Очень важно сохранить здоровье органов зрения, в чем помогут несложные советы по профилактике заболеваний глаз.

  • 2

    Глаза являются продолжением нервной системы, поэтому следует лучше питаться, избегать стресса и полноценно отдыхать, чтобы сохранить их здоровыми как можно дольше.

    Не позволяйте никому пользоваться вашими вещами и не пользуйтесь чужими.

  • 3

    Защищайте глаза от солнца солнцезащитными очками.

  • 4

    Защищайте глаза от пыли, дыма и хлора в бассейне специальными очками.

  • 5

    Давайте глазам отдых.

  • 6

    Если вы подвержены глазным заболеваниям, укрепляйте свой иммунитет.

  • 7

    Употребляйте много фруктов, ягод и овощей, особенно желтого и оранжевого цвета.

  • 8

    Избегайте блюд, приготовленных из муки высшего сорта и с сахаром.

  • 9

    Если у вас аллергия, исключите из рациона молочные продукты, кофе и чай.

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Здоровье, Глаза, Здоровье глаз, Зрение.
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