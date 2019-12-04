Забота о здоровье глаз: простые правила (Фото)

Век компьютеров, активного использования планшетов, мобильных телефонов, мониторов для чтения информации приводит к перенапряжению, усталости глаз, а затем и к ухудшению зрения. Очень важно сохранить здоровье органов зрения, в чем помогут несложные советы по профилактике заболеваний глаз.

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Глаза являются продолжением нервной системы, поэтому следует лучше питаться, избегать стресса и полноценно отдыхать, чтобы сохранить их здоровыми как можно дольше.

Не позволяйте никому пользоваться вашими вещами и не пользуйтесь чужими.