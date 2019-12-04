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Не спешите бежать к стоматологу: стоит ли удалять зубы мудрости

Не спешите бежать к стоматологу: стоит ли удалять зубы мудрости
08:58 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:В большинстве случаев зубы мудрости не являются проблемой.

Зубы мудрости — 8-е зубы в ряду или, проще говоря, "восьмерки", которые уже давно не нужны человеку для нормального пережевывания пищи. Они начинают прорезаться в возрасте от 12 до 25 лет, и как раз в этот период многим рекомендуют их удалить. Но так ли это необходимо.

Вот что нужно знать, чтобы принять верное решение.

В этих случаях зубы мудрости можно не трогать:

  • Если они здоровы (нет кариеса, десны вокруг зуба не воспалены).

  • Полностью прорезались.

  • Правильно расположены: не мешают нормальному функционированию соседних зубов.

  • Их легко очистить во время ежедневной гигиены полости рта.

Стоит обратиться к стоматологу, если:

  • Зубы полностью скрыты под десной, но не могут прорезаться. В таком случае они могут способствовать образованию кисты, которая, в свою очередь, может разрушить корни соседних зубов.

  • Зубы прорезались не полностью. Затрудненность их гигиены, а следовательно, большое скопление бактерий может привести к различным заболеваниям полости рта.

  • Если для зуба недостаточно места (соседние зубы сидят очень плотно), то прорезавшийся зуб мудрости рискует повредить соседние зубы.

  • Если вы чувствуете боль в районе зуба мудрости.

  • Мягкие ткани рядом с зубом мудрости часто оказываются инфицированы.

  • Образуются опухоли.

  • Происходит воспаление десен.

  • На соседних зубах образуется кариес, они начинают разрушаться.

И они туда же: зубные щетки попали в немилость ученых

Нет ничего страшного в том, чтобы оставить зубы мудрости, если вы регулярно проверяетесь у стоматолога и делаете рентген-снимки челюсти. В этом случае вы сможете заранее узнать о возможной проблеме (неправильном росте зуба мудрости) и, чтобы избежать ее, провести операцию по удалению зуба. Врачи рекомендуют делать это как можно раньше, поскольку после 25 лет, когда все костные ткани уже окончательно сформированы, зубы сложнее удалить, и ткани заживают медленнее.

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Зубы, Стоматолог, Зуб мудрости.
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