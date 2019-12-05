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Четверг, 05.12.2019
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Как сделать животик плоским: продукты, которые стоит включить в рацион

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Как сделать животик плоским: продукты, которые стоит включить в рацион
01:57 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Включите следующие продукты в ваш ежедневный рацион и вы достигнете заветной цели — уменьшите жир на животе, не вредя при этом своему здоровью.

Яблоки

Любой сорт яблок очень полезен, когда речь идет о сокращении живота. Они содержат много клетчатки, так что ваш желудок чувствует насыщение и при этом вы не переедаете.

С другой стороны, они богаты антиоксидантами и содержат пектин.

Это вещество помогает уменьшить жир не только в области живота, но и на всем теле. Под действием пектина жировые отложения уменьшаются, и при этом он ограничивает количество жира, которое поглощается нашим телом.

Помидоры

Этот овощ очень полезен для нашего здоровья, благодаря высокому содержанию витаминов и минералов, поэтому помидоры известны как одно из средств профилактики таких заболеваний, как рак.

Благодаря своей кислоте и содержанию ликопина, помидоры идеально подходят для уменьшения жира на животе. Они помогают превращать жир в энергию, так что если вы регулярно их едите, вы увидите результаты в течение короткого времени.

Стоит помнить, что при термической обработке помидоров, ваше тело будет гораздо лучше усваивать ликопин.

Чеснок

Чеснок это еще один очень полезный продукт, который поможет вам уменьшить жир на животе. Это связано с высоким содержанием аллицина, химического вещества, которое помогает вывести из организма «плохой» холестерин (LDL).

Аллицин также останавливает накопление жира. Вам нужно есть всего лишь два зубчика чеснока по утрам, каждый день, чтобы получить положительный эффект и уменьшить жир на животе.

Мы знаем, что не всем нравится вкус чеснока, но подумайте, ведь преодолев это маленькое неудобство вы сможете достичь желанного веса.

Миндаль

Миндаль поможет вам сжигать жир за счет снижения уровня холестерина. Этот орех богат клетчаткой и триптофаном, которые заставляют нас быстрее чувствовать себя сытыми и, таким образом, помогают избежать переедания.

Кроме того, высокое содержание белка делает миндаль незаменимым продуктом для развития мышечной массы, а еще он улучшает пищеварение и кишечный транзит.

Конечно, стоит иметь в виду, что миндаль это высококалорийная пища, та что не стоит злоупотреблять им. В идеале, в стоит есть не более 25 граммов.

Огурец

Этот овощ очень полезен для нашей кожи, здоровья глаз и помогает ускорить потерю веса. Огурцы богаты клетчаткой и заставляют нас быстрее чувствовать насыщение. Они отличаются высоким содержанием воды и поэтому в них почти нет калорий.

Средний огурец содержит около 45 калорий, что делает его идеальной пищей, когда мы хотим уменьшить жир на животе.

Это также мочегонное, тонизирующее средство, которое стимулирует пищеварение и способствует выведению токсинов из организма, а также оказывает благотворное воздействие на волосы и ногти.

Овсянка

Овес является одним из самых полезных продуктов для нашего тела, причем в любом виде. Он отличается низким содержанием калорий, помогает регулировать клеточный метаболизм и обладает очищающим эффектом.

Если ваш врач сказал вам, что у вас начинаются проблемы с сердцем, вы должны знать, что овес также:

Помогает снизить уровень холестерина в крови.

Улучшает кровообращение.

Помогает вашей сердечно-сосудистой системе в целом.

И это еще не все, ведь овес помогает бороться с лишним весом естественным образом, вам не придется голодать. Диетологи рекомендуют есть овсяную кашу или хлопья по утрам, за завтраком, также в них можно добавить ягоды.

Зеленая фасоль

Этот тип бобовых дает содержит много витаминов, минералов, антиоксидантов, белков и клетчатки.

Зеленая фасоль отличный выбор, если вы хотите уменьшить жир на животе, ведь она поможет вам чувствовать себя сытыми без лишних калорий, а ее высокое содержание белка делает эти зеленые стручки продуктом с высокой питательной ценностью.

Мед

Если съедать одну столовую ложку меда после пробуждения и перед сном, это тоже поможет вам уменьшить жир на животе. Это золотой нектар является одним из самых популярных продуктов, его с древних времен используют в лечебных целях.

Вы должны помнить, что, несмотря на то, что мед сладкий, это не то же самое вещество, что в сахаре, который, в отличие от меда, не имеет никакой питательной ценности.

Если вам сложно съесть ложку меда, попробуйте использовать его в качестве подсластителя для кофе или чая.

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Все по теме:

Помидоры, Мед, Миндаль, Яблоки, Чеснок, Овсянка, Фасоль, Огурец, Зеленая фасоль.
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