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Незаменимый продукт питания диабетиков и не только: самый полезный чай

Незаменимый продукт питания диабетиков и не только: самый полезный чай
16:36 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые доказали пользу чая каркаде.

Научные работники рекомендовали для обязательного употребления чай из засушенных лепестков гибискуса – каркаде. Этот напиток, по их словам, не только подтвердил в ряде исследований позитивное действие на самочувствие человека, но и проявил себя как эффективное средство для снижения холестерина и лишнего веса.

Каркаде как никакой другой напиток обладает массой оздоровительных свойств, заявили специалисты.

В частности, врачи отметили, что каркаде отличается повышенным содержанием витамина С и антиоксидантами, поэтому его употребление целесообразно при воспалительных процессах, простудах. Кроме того, чай каркаде – это незаменимый продукт в питании людей, страдающих от диабета или склонных к нему.

"Для страдающих от сахарного диабета каркаде является просто спасением, ведь он регулирует уровень холестерина в крови, предотвращает скачки уровня сахара, способствует более качественному выведению токсинов из печени", — отметили эксперты.

Врачи назвали уникальные свойства каркаде

Также они порекомендовали обязательно пить чай каркаде женщинам, которым хорошо знакома проблема болезненных месячных. Его употребление помогает восстановить гормональный баланс, пояснили медики. Они добавили, что питье каркаде помогает и тем, кто страдает от хронических заболеваний органов малого таза.

Ранее было известно, что напиток способствует снижению давления, сокращению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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Здоровье, Чай, Каркаде, Польза чая, Самый полезный чай, чая каркаде.
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