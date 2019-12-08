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Кладезь витаминов и минералов: топ-5 видов китайского чая для укрепления иммунитета

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Кладезь витаминов и минералов: топ-5 видов китайского чая для укрепления иммунитета
02:36 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:О полезных свойствах китайского чая можно говорить бесконечно, многие пьют этот напиток с целью укрепить иммунитет, и это очень действенный способ.

  • 1

    Пуэр

    Об этом напитке существует множество легенд. На самом деле пуэр может служить заменой любых энергетиков, поскольку в нем содержится большое количество танина – аналога кофеина. Этот вид китайского чая поможет тем, кто имеет проблемы с пищеварением, сосудами и сердцем, он понижает уровень сахара в крови. Но самое важное, что пуэр – это единственный вид чая, который диетологи разрешают пить натощак!

    Процедура заваривания: температура 100°C, время 1-5 мин.

  • 2

    Белый чай

    Это действительно женский напиток, который обладает легким и нежным вкусом, и придает необычайную бодрость. Это, пожалуй, один из самых полезных напитков, но, увы, и один из самых дорогих сортов чая. Ежедневное присутствие в вашем рационе белого чая (минимум 1 чашка в день) восстановит эластичность и упругость кожи, и обеспечит омолаживающий эффект. Поэтому данный напиток так ценят представительницы прекрасного пола.

    Ученые утверждают, что белый чай обладает антивирусным действием, полезен при профилактике онкологических заболеваний, отлично сжигает жиры, способствует похудению.

    Процедура заваривания: температура 60°C, время 1-2 мин.

  • 3

    Зеленый чай

    О пользе зеленого чая знает каждый. Но почему именно этот напиток считается таким ценным для нашего организма? Зеленый китайский чай любого сорта отлично выводит шлаки из организма. Медики рекомендуют его употреблять регулярно с целью профилактики онкологических заболеваний и болезней мочеполовой системы.

    Чашка зеленого чая способствует улучшению сна, нормализует давление, при постоянном потреблении работает как антидепрессант.

    Процедура заваривания: температура 70°C, время 3-5 мин.

  • 4

    Желтый чай

    Это сорт имеет еще одно название – императорский чай. В нем содержатся витамины и ферменты, которые смогут заменить вам не одну баночку аптечных препаратов. Этот вид китайского чая способствует нормализации кровообращения, лучшей работе мозга, обладает потрясающим вкусом. Кроме того, действие желтого чая на желудок намного мягче, чем у других сортов напитка.

    Процедура заваривания: температура 70-80°C, время 1-3 мин.

  • 5

    Улун

    Этот сорт имеет еще одно название – бирюзовый чай. Его вкус необычный и многогранный, он меняется от заварки к заварке. Улун повышает иммунитет, обеспечивает противовоспалительное действие, благотворно влияет на пищеварительную систему, нормализует давление. А одним из главных свойств этого китайского чая — является успокаивающий эффект.

    После трудовой насыщенной недели чашка этого напитка сделает ваш вечер действительно волшебным и позволит отдохнуть и расслабиться.

    Процедура заваривания: температура 70-80°C, время 3-7 мин.

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Питание, Здоровье, Иммунитет, Чай, Польза, Китайский чай.
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