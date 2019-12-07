Скачать
Суббота, 07.12.2019
Пожар в Одессе: 8 декабря в Украине объявлено днем траура
Пожар в Одессе: 8 декабря в Украине объявлено днем траура
Ермак: Минские соглашения требуют уточнения
Ермак: Минские соглашения требуют уточнения
Джошуа - Руис: онлайн-трансляция боя-реванша (Фото, Видео)
Джошуа - Руис: онлайн-трансляция боя-реванша (Фото, Видео)
Таким, каким он был раньше, он уже не станет: самый красивый водопад Виктория совсем высох (Фото)
Таким, каким он был раньше, он уже не станет: самый красивый водопад Виктория совсем высох (Фото)

Немного "дерганный"? Эти продукты помогут справиться со стрессом укрепят нервную систему (Фото)

Смотрите фото (7)
Немного "дерганный"? Эти продукты помогут справиться со стрессом укрепят нервную систему (Фото)
22:49 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Включите в свой рацион цитрусовые, курагу и зеленые овощи, это поможет избежать стресса.

  • 1

    Очень важно включать в свой рацион продукты, которые помогут вам оставаться спокойными и не нервничать по любому поводу. По мнению специалистов, правильно подобранный рацион может решить многие проблемы со здоровьем.

    Апельсины

    Немецкие учены выяснили, что витамин С помогает снять стресс, а также приводит в норму кровяное давление и уровень гормона кортизола после стрессовой ситуации.

  • 2

    Сладкий картофель

    Картофель приходит на помощь в тех ситуациях, когда организм нуждается в углеводах. Это намного полезней, чем снимать напряжение сладостями. Все потому, что в нем содержится бета-каротин и клетчкатка, которые способствуют более длительному усваиванию углеводов.

  • 3

    Курага

    Курага богата магнием, а он, в свою очередь, оказывает успокаивающее действие снижая возбудимость нервной системы. Дефицит этого вещества может вызвать головные боли, чувство усталости и даже глубокую депрессию.

  • 4

    Шпинат

    Это еще один богатый источник магния. Один стакан шпината содержит почти половину дневной нормы магния.

  • 5

    Лосось

    Здесь важную роль играет уже другой элемент — жирная кислота омега-3, которая нормализует уровень гормона стресса кортизола.

  • 6

    Зеленые овощи

    Капуста, брокколи и другие зеленые овощи содержат много витаминов, которые необходимы организму в стрессовом состоянии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Стресс, Продукты, Нервная система.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Оттепель и дожди: прогноз погоды на выходные
02 У кого сегодня день ангела: значение имени и милые поздравления
03 Ученые создали новый источник зеленой энергии
04 Маникюр 2020: роскошный дизайн с втиркой (Фото)
05 "Не понимают, что с ними будет завтра": в МОУ назвали причину увольнения военнослужащих из ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний ответил Филарету: УПЦ КП уже как таковой нет
Епифаний ответил Филарету: УПЦ КП уже как таковой нет
Суд избрал меры пресечения двум торговцам наркотиками
Суд избрал меры пресечения двум торговцам наркотиками
Пожар в Одессе: один из спасателей скончался в больнице
Пожар в Одессе: один из спасателей скончался в больнице
&quot;Не будем создать скандал на пустом месте&quot;: Хейли Бибер высказалась о конфликте с Селеной Гомес (Фото)
"Не будем создать скандал на пустом месте": Хейли Бибер высказалась о конфликте с Селеной Гомес (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь