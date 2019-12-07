Немного "дерганный"? Эти продукты помогут справиться со стрессом укрепят нервную систему (Фото)

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Очень важно включать в свой рацион продукты, которые помогут вам оставаться спокойными и не нервничать по любому поводу. По мнению специалистов, правильно подобранный рацион может решить многие проблемы со здоровьем.

Апельсины

Немецкие учены выяснили, что витамин С помогает снять стресс, а также приводит в норму кровяное давление и уровень гормона кортизола после стрессовой ситуации.