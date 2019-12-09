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Категорически противопоказано: какие продукты нельзя замораживать

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Категорически противопоказано: какие продукты нельзя замораживать
03:39 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: odomah.org

Новости шоу бизнеса:Существует достаточно большой перечень еды, которой категорически противопоказано замораживание.

Молоко и сыр

Молоко категорически нельзя замораживать. В противном случае оно теряет свои вкусовые качества. Более того, продукт может банально испортиться, начав распадаться. Изменение структуры молока под действием сверхнизкой температуры неизбежно. Данное правило касается и мягких сортов сыра: рикотта, камамбера, бри и т.п.

Консервы

Данный продукт следует хранить в комнатной температуре. Можно также держать консервы в холодильнике, однако точно не стоит пытаться их замораживать. В противном случае, консервы начинают вздуваться и сразу же портятся. После такого об употреблении данного продукта можно сразу забыть.

 Яйца

После заморозки и последующей разморозки яйца стремительно портятся, сначала приобретают неприятный запах, а следом превращаются в источник пищевого отравления. Даже непродолжительная заморозка отражается на яйцах исключительно негативно.

Овощи 

Хотя размороженные овощи точно не спровоцируют пищевое отравление у человека, хозяев после использования такого способа хранения ждет неприятный сюрприз – потеря почти всех витаминов и, что не менее важно – потеря былых вкусовых качеств. В первую очередь это касается капусты, кабачков, салатов, огурцов и других водянистых культур.

Желатин

Любые блюда, которые содержат в своем составе желатин (в том числе заливное) не должны замораживаться. В противном случае они теряют почти все свои вкусовые качества. Все потому, что упомянутый ингредиент стремительно кристаллизуется в низкой температуре.

 Газировка

Любые газированные напитки, в том числе алкогольные (включая шампанское) не должны замораживаться. Вкусовых качеств они не потеряют, однако вероятность взрыва емкости у замороженных газированных напитков непомерно высока. Если не хочется попасть в досадную ситуацию, лучше не рисковать.

Блюда в панировке

Ни в коем случае нельзя отправлять в морозильную камеру любые блюда в панировке. Если пренебречь этим правилом, то уже совсем скоро можно будет попрощаться за всеми приготовленными «деликатесами». С высокой долей вероятностью, все что было заморожено превратиться в отвратительного вида водянистую кашицу.

Уже размороженные блюда

Наконец, не стоит забывать о самом главном правиле – однажды размороженные продукты должны быть приготовлены и съедены (или выброшены). Ни в коем случае не замораживайте их повторно. Подобные действия только поспособствуют размножению многочисленных бактерий в еде. В первую очередь это касается мяса и рыбы.

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Питание, Здоровье, Продукты, Замороженные продукты.
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