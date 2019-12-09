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Не все так хорошо, как хотелось бы: пользу красного вина развенчали

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Не все так хорошо, как хотелось бы: пользу красного вина развенчали
23:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Ученые развеяли популярные мифы о пользе вина.

  • 1

    Ученые говорят, что похудеть, и сохранить здоровье зубов, и даже стать умнее поможет один доступный каждому напиток – красное вино. Именно о нем рассказали эксперты медицинского ток-шоу "За живе!" Действительно ли вино помогает укрепить ваше здоровье.

    Многие слышали, что красное вино помогает оставаться здоровыми. И все благодаря особенному веществу, которое содержится в этом напитке, – ресвератролу (вещество, которое выделяется растениями для защиты от бактерий и грибов). Ученые пришли к выводу, что употребление ресвератрола снижает потребность в калориях. То есть, от красного вина вам просто не хочется кушать, и это помогает худеть.

  • 2

    Вино помогает похудеть. Это действительно так, но важно при этом не забывать правильно питаться.

  • 3

    "Вино является ферментным продуктом и ускоряет обменные процессы. Обладает желчегонным действием, ускоряет перистальтику кишечника, усвояемость еды. Ресвератрол, который содержится в красном вине, ускоряет метаболические процессы и помогает нам похудеть", — комментирует диетолог Людмила Гончарова.

  • 4

    Вино помогает убрать налет на зубах. К сожалению, это миф.

  • 5

    "Из-за вина налет усугубляется. В вине содержатся те же кислоты, тот же сахар, который помогает развиваться налету. В борьбе с кариесом важна гигиена зубной полости. Убрать налет можно только механическим воздействием. Никаким вином от него не избавиться", — комментирует стоматолог Мария Зимина.

  • 6

    Вино делает нас умнее. Это не совсем так.

  • 7

    "Вино не улучшает мозговую деятельность. Просто при употреблении вина уменьшается тревожность. Соответственно человек перестает стесняться и не опасается за неправильность своего решения", — комментирует ведущая ток-шоу Анна Кушнерук. О пользе вина для здоровья говорят давно и много, но не всему нужно верить. Можно побаловать себя бокалом хорошего вина за ужином, но главное, не злоупотребляйте им.

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