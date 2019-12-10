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Полезен не только для мозга: почему еще стоит есть грецкие орехи

Полезен не только для мозга: почему еще стоит есть грецкие орехи
22:49 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Исследователи из Австралии сообщили, что им удалось доказать в очередной раз пользу грецких орехов.

Исследование австралийских ученых доказало, что эти орехи положительно влияют на здоровье тех, кто страдает от сахарного диабета, улучшая состояние здоровья человека.

В экспериментах приняли участие несколько десятков добровольцев с избыточным весом, страдающих не инсулинозависимым видом диабета. Все они следовали диете, содержащей низкое количество жиров.

Плюс также добровольцы употребляли грецкие орехи. Оказалось, что диета способствовала улучшению состояния здоровья людей, а орехи делали показатели еще лучше.

 В два раза полезнее, чем считалось ранее: в чем секрет грецких орехов

Ученые говорят, что ежедневно достаточно употреблять по 30 граммов грецких орехов каждый день, что дает положительный эффект, делая диету сбалансированной.

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Питание, Здоровье, Польза, Грецкий орех.
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