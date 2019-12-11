Ученые рассказали, кому можно есть перед сном

Новости шоу бизнеса:Исследование ученых из США показало: женщины, которые посещают спортзал, могут не ограничивать себя в белковой пище перед сном.

Прием пищи перед сном ассоциируется с нарушениями метаболизма и ростом жировых запасов в теле. Но если женщины физически активны и тренируются с отягощениями, они могут есть даже за полчаса до сна, совершенно не опасаясь за свою фигуру. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Флорида. Правда, специалисты все же оговариваются, что пища, принимаемая перед сном, должна быть белковой.

В экспериментах исследователей участвовали женщины, которые регулярно занимались с отягощениями. Эти участницы употребляли протеиновые коктейли, а также белковые блюда в разное время относительно своих тренировок и сна. Исследователи в свою очередь отслеживали процессы липолиза (высвобождение жира из жировых клеток для обеспечения мышц энергией) в организме участниц.

В результате они выяснили, что если женщины регулярно тренируются, то для них не имеет принципиального значения то, в какой именно момент принимается белок - днем после тренировки или вечером перед сном. Насыщенная белком пища, даже съеденная в преддверии сна, нисколько не замедляла ни процессов липолиза, ни сжигание жира, констатировали авторы работы.