Врачи рассказали, есть ли польза от жвачки

Новости шоу бизнеса:По замечанию экспертов, в ряде ситуаций жевательная резинка — незаменимый помощник.

Так, процесс жевания на время отвлекает от вредных привычек вроде курения. Люди перестают грызть ногти и хрустеть суставами. Об этом пишет medikforum.ru.

Жвачка помогает в самолете и вагоне метро, если человек внезапно столкнулся с проблемой давления во внутреннем ухе. Специалисты советуют использовать жвачку после приема пищи. Она ускоряет выработку слюны, которая в свою очередь помогает бороться с бактериями в полости рта.

Еще ученые полагают, что жвачка улучшает память. Доказано, что продукт увеличивает приток крови к мозгу, что благоприятно сказывается на запоминании. Еще жевательная резинка борется с расстройством желудка благодаря способности снижать концентрацию кислоты в пищеводе.