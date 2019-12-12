"Лекарственное" мороженое: когда холодный десерт может быть полезен

Новости шоу бизнеса:Мороженое полезно как средство подготовки горла к наступающим холодам и даже способно стать для него лекарством.

Врач-отоларинголог перечислил полезные свойства мороженого в сезон, предшествующий наступлению зимних холодов. По его словам, употребляемое в небольших количествах мороженое позволяет закалить горло и подготовить его к грядущим морозам.

Также врач заметил, что мороженое помогает успокоить воспаление, дает временное облегчение при боли в горле. При этом отоларинголог подчеркнул, что использование мороженого как лекарства при больном горле – это всегда крайний случай, к которому можно прибегнуть лишь при отсутствии медикаментов.

"Эффект от мороженого будет достигаться тем, что происходит спазмирование сосудов, это облегчает боль, а инфекция и воспаление не будут развиваться", - пояснил специалист.

Он добавил, что порция "лекарственного" мороженого должна быть небольшая. В большом количестве мороженое лишь сильно охладит заднюю стенку глотки и небные миндалины, отчего воспаление может начать развиваться еще интенсивнее.

Еще один лекарственный эффект мороженого состоит в том, что оно способно останавливать кровотечение. В частности, детям и подросткам после удаления аденоидов врачи советуют родителям давать именно мороженое. Врач заметил, что "кровотечение в носоглотке порой довольно сложно остановить, и мороженое здесь - хороший помощник".