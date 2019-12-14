Аллергия на цитрусовые: причины, симптомы и лечение

Мандарины, апельсины, грейпфруты, лимоны – источник витамина С и любимые фрукты многих людей. С наступлением холодов любовь к ним становится сильнее, а количество людей, которые обнаруживают у себя аллергию на цитрусовые – растет.
К сожалению, не все могут себе позволить наслаждаться вкусом цитрусовых, ведь проявления аллергии часто неприятные и доставляют немало хлопот.
После того как вы полакомились апельсином или любым другим цитрусовым – у вас покраснел нос или слезятся глаза, а у ребенка после таких угощений появилась сыпь на коже или зуд? Скорее всего, это аллергия на цитрусовые.
Почему появляется аллергия на цитрусовые
Такой вид аллергии не является аллергией в классическом понимании. Ведь аллергическая реакция организма на раздражитель происходит без участия специфических антител – иммуноглобулинов.
Цитрусовые содержат тирамин (амин) и салицилаты. Особенно много их содержатся в мандаринах и апельсинах, в грейпфруте и лимоне их меньше.
Аллергическая реакция обусловлена неправильным функционированием иммунной системы организма. Это может быть следствием проживания в экологически неблагоприятном регионе.
Однако некоторые иммунологи считают, что непереносимость некоторых пищевых продуктов, в частности цитрусовых, может быть симптомом скрытых заболеваний печени или дисбактериоза. Симптомы аллергии на цитрусовые
Основным симптомом такой аллергии у детей является сыпь, у взрослых – аллергический ринит и конъюнктивит.
Аллергия на цитрусовые – проявления
Покраснение и слезоточивость глаз.
Насморк, отек слизистых.
Сыпь и покраснения на коже.
Затрудненное дыхание с хрипами, приступы сухого кашля.
Редко наблюдается ухудшение слуха.
Аллергия может сопровождаться метеоризмом, потерей аппетита, тошнотой, рвотой, поносом, болями в животе.
Все симптомы при таком типе аллергии развиваются медленно. В редких случаях может развиться отек Квинке и анафилактический шок.
Лечение и профилактика цитрусовой аллергии
Перед тем как начать лечение, следует точно установить диагноз. Если цитрусовые вызывают у вас аллергическую реакцию, нужно будет отказаться от них на долгий период времени.
И речь не только о свежих фруктах, в рационе не должно быть каких-либо блюд и напитков, в которых используются свежие фрукты, цедра или сок.
Кроме того, следует воздержаться от использования эфирных масел цитрусовых, содержащихся в парфюмерии и средствах гигиены. После избегания цитрусовых в течение длительного времени, аллергия часто проходит самостоятельно.
Обычно для этого необходимо 1-2 года, некоторым людям достаточно от нескольких месяцев до полугода. После этого можно провести осторожный эксперимент с небольшой порцией фрукта.
Если после такого перерыва, цитрусовые все еще вызывают у вас аллергические симптомы, то аллергия спровоцирована скрытой причиной, в таком случае следует обратиться к аллергологу.
В общем, есть несколько способов лечения аллергии на цитрусовые:
Симптоматическое лечение – помогает уменьшить проявление реакций. В таком случае врач назначает антигистаминные средства, но в некоторых случаях используют и гормональные препараты. Также возможно применение сорбентов.
Чтобы избавиться от симптомов, врачи советуют применять антигистаминные препараты. Основное преимущество такого лечения заключается в полном отсутствии побочных эффектов. Для избавления от кожных проблем следует использовать мазь и кремы.
Самым действенным способом для лечения аллергии является иммунотерапия.
Это позволяет организму самостоятельно вырабатывать антитела, блокирующие действие аллергена. К минусам этого способа лечения можно отнести его продолжительность, поскольку терапия может длиться до 2-х лет.
Однако, значительное преимущество этого метода в том, что все пациенты, которые воспользовались этим способом, избавились от аллергии.
Экстракорпоральная гемокоррекция – эффективный метод лечения, который тоже полностью избавляет от аллергии на цитрусовые. Ведь метод полностью меняет состав крови, облегчение заметно уже после первой процедуры.
Чтобы полностью вылечиться необходимо провести 5-10 процедур. Предлагают такую методику только специализированные клиники.