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Аллергия на цитрусовые: причины, симптомы и лечение

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Аллергия на цитрусовые: причины, симптомы и лечение
20:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:С наступлением холодов любовь к апельсинам, лимонам становится сильнее, а количество людей, которые обнаруживают у себя аллергию на цитрусовые – растет.

Мандарины, апельсины, грейпфруты, лимоны – источник витамина С и любимые фрукты многих людей. С наступлением холодов любовь к ним становится сильнее, а количество людей, которые обнаруживают у себя аллергию на цитрусовые – растет.

К сожалению, не все могут себе позволить наслаждаться вкусом цитрусовых, ведь проявления аллергии часто неприятные и доставляют немало хлопот.

После того как вы полакомились апельсином или любым другим цитрусовым – у вас покраснел нос или слезятся глаза, а у ребенка после таких угощений появилась сыпь на коже или зуд? Скорее всего, это аллергия на цитрусовые.

Почему появляется аллергия на цитрусовые

Такой вид аллергии не является аллергией в классическом понимании. Ведь аллергическая реакция организма на раздражитель происходит без участия специфических антител – иммуноглобулинов.

Цитрусовые содержат тирамин (амин) и салицилаты. Особенно много их содержатся в мандаринах и апельсинах, в грейпфруте и лимоне их меньше.

Аллергическая реакция обусловлена неправильным функционированием иммунной системы организма. Это может быть следствием проживания в экологически неблагоприятном регионе.

Однако некоторые иммунологи считают, что непереносимость некоторых пищевых продуктов, в частности цитрусовых, может быть симптомом скрытых заболеваний печени или дисбактериоза. Симптомы аллергии на цитрусовые

Основным симптомом такой аллергии у детей является сыпь, у взрослых – аллергический ринит и конъюнктивит.

Аллергия на цитрусовые – проявления

  • Покраснение и слезоточивость глаз.

  • Насморк, отек слизистых.

  • Сыпь и покраснения на коже.

  • Затрудненное дыхание с хрипами, приступы сухого кашля.

  • Редко наблюдается ухудшение слуха.

  • Аллергия может сопровождаться метеоризмом, потерей аппетита, тошнотой, рвотой, поносом, болями в животе.

Все симптомы при таком типе аллергии развиваются медленно. В редких случаях может развиться отек Квинке и анафилактический шок.

Лечение и профилактика цитрусовой аллергии

Перед тем как начать лечение, следует точно установить диагноз. Если цитрусовые вызывают у вас аллергическую реакцию, нужно будет отказаться от них на долгий период времени.

И речь не только о свежих фруктах, в рационе не должно быть каких-либо блюд и напитков, в которых используются свежие фрукты, цедра или сок.

Кроме того, следует воздержаться от использования эфирных масел цитрусовых, содержащихся в парфюмерии и средствах гигиены. После избегания цитрусовых в течение длительного времени, аллергия часто проходит самостоятельно.

Обычно для этого необходимо 1-2 года, некоторым людям достаточно от нескольких месяцев до полугода. После этого можно провести осторожный эксперимент с небольшой порцией фрукта.

Если после такого перерыва, цитрусовые все еще вызывают у вас аллергические симптомы, то аллергия спровоцирована скрытой причиной, в таком случае следует обратиться к аллергологу.

В общем, есть несколько способов лечения аллергии на цитрусовые:

Симптоматическое лечение – помогает уменьшить проявление реакций. В таком случае врач назначает антигистаминные средства, но в некоторых случаях используют и гормональные препараты. Также возможно применение сорбентов.

Чтобы избавиться от симптомов, врачи советуют применять антигистаминные препараты. Основное преимущество такого лечения заключается в полном отсутствии побочных эффектов. Для избавления от кожных проблем следует использовать мазь и кремы.

Самым действенным способом для лечения аллергии является иммунотерапия.

Это позволяет организму самостоятельно вырабатывать антитела, блокирующие действие аллергена. К минусам этого способа лечения можно отнести его продолжительность, поскольку терапия может длиться до 2-х лет.

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Однако, значительное преимущество этого метода в том, что все пациенты, которые воспользовались этим способом, избавились от аллергии.

Экстракорпоральная гемокоррекция – эффективный метод лечения, который тоже полностью избавляет от аллергии на цитрусовые. Ведь метод полностью меняет состав крови, облегчение заметно уже после первой процедуры.

Чтобы полностью вылечиться необходимо провести 5-10 процедур. Предлагают такую методику только специализированные клиники.

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Здоровье, Лечение, Аллергия, Цитрусовые, Лимон, Мандарины, Цитрус, Апельсин, Аллергия на цитрусовые.
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