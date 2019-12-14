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Задумайтесь, когда захотите запалить сигарету в присутствии ребенка: вред пассивного курения

Задумайтесь, когда захотите запалить сигарету в присутствии ребенка: вред пассивного курения
22:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пассивное или вторичное курение наносит вред детским артериям. А это чревато дальнейшим развитием болезней сердца.

Новое научное исследование подтвердило вред пассивного курения для детей. Оно должно стать предупреждением для родителей, которые курят и не тушат сигареты в присутствии ребенка, пишет Pediatric Research.

Как проходило исследование?

Доказано, что табачный дым может навредить детским артериям. Авторы исследования использовали ультразвук для изучения сонной артерии в шее, плечевой артерии в верхней части руки и брюшной аорты чуть выше пупка у 298 детей в возрасте от 8 до 18 лет, которые сами не курили. Некоторые из них подвергались воздействию пассивного курения, а другие нет.

Результаты исследования

Установлено, что сонная и плечевая артерии не изменялись под воздействием табачного дыма, но в брюшной аорте у детей, которые сталкивались с пассивным курением, была обнаружена повышенная ригидность. Это позволяет предположить, что вредное воздействие пассивного курения может приводить к значительному повреждению артерий. И чем активнее детей уберегают от воздействия табачного дыма, тем меньше вреда он наносит.

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Для того, чтобы определить, насколько вейпинг и электронные сигареты вредны для здоровья детей и подростков, необходимо провести дополнительные исследования. Сегодня каждый десятый ученик средней школы, каждый четвертый старшеклассник в США используют электронные сигареты.

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Исследование, Здоровье, Пассивное курение, Для детей, Сердечные болезни, Результаты исследования.
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