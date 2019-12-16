От кожуры до косточек: этот полезный фрукт практически безотходны

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Кожура.

Апельсиновая корка - это слой волокна, который покрывае фрукт. Чаще кожуру выбрасывают, в лучшем случае натирают как апельсиновую цедру для кондитерских изделий и выпечки.

Между тем, апельсиновая кожура содержит в четыре раза больше клетчатки по сравнению с мякотью и обладает списком преимуществ для здоровья:

- способствует лучшему пищеварению - апельсиновая кожура обладает противовоспалительным эффектом и может улучшать пищеварительные функции, служить профилактикой желудочно-кишечных проблем;

- помогает при похмелье - апельсиновая кожура кипятится в воде в течение 15-20 минут, затем отвар остужается и процеживается, его облегчает характерное состояние;

- избавляет от неприятного запаха изо рта - жевание апельсиновой корки увеличивает выработку слюны во рту, а содержащиеся в ней кислоты помогают бороться с бактериями, вызывающими запах в полости рта.