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От кожуры до косточек: этот полезный фрукт практически безотходны

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От кожуры до косточек: этот полезный фрукт практически безотходны
03:18 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Любая часть апельсинов, будь то кожура или сердцевина с косточками, обладает полезными для здоровья свойствами.

  • 1

    Кожура.

    Апельсиновая корка - это слой волокна, который покрывае фрукт. Чаще кожуру выбрасывают, в лучшем случае натирают как апельсиновую цедру для кондитерских изделий и выпечки.

    Между тем, апельсиновая кожура содержит в четыре раза больше клетчатки по сравнению с мякотью и обладает списком преимуществ для здоровья:

    - способствует лучшему пищеварению - апельсиновая кожура обладает противовоспалительным эффектом и может улучшать пищеварительные функции, служить профилактикой желудочно-кишечных проблем;

    - помогает при похмелье - апельсиновая кожура кипятится в воде в течение 15-20 минут, затем отвар остужается и процеживается, его облегчает характерное состояние;

    - избавляет от неприятного запаха изо рта - жевание апельсиновой корки увеличивает выработку слюны во рту, а содержащиеся в ней кислоты помогают бороться с бактериями, вызывающими запах в полости рта.

  • 2

    Волокна.

    Белый волокнистый слой, который находится между кожурой и мякотью, содержит столько же питательных веществ, сколько в остальной части апельсина, поэтому ее советуют употреблять многие диетологи.

    Чем именно полезны белые волокна в апельсинах:

    - высоким содержанием клетчатки, которая может помочь в снижении уровня холестерина;

    - содержанием веществ-флавоноидов, включая гесперидин и нарингенин (гесперидин обладает противовоспалительными свойствами, а нарингенин может препятствовать быстрому повышению уровня сахара в крови).

  • 3

    Мякоть.

    В мякоти апельсина содержится много полезных веществ, которые увеличивают пищевую ценность сока:

    - минералы – присутствующие в мякоти апельсина минералы, такие как кальций, магний и калий, могут улучшать работу мозга и сердца, укреплять кости;

    - пектин - данное вещество помогает облегчить пищеварение, снижает уровень холестерина, удаляет вредные химические вещества из организма.

  • 4

    Сок.

    Свежевыжатый апельсиновый сок обладает высокой пищевой ценностью и несет в себе много польза для здоровья:

    - насыщен антиоксидантами - апельсиновый сок является одним из главных источников антиоксидантов, включающих флавоноиды, каротиноиды и аскорбиновую кислоту (витамин С); эти вещества помогают регулировать баланс между свободными радикалами и антиоксидантами, таким образом предотвращая развитие рака и диабета.

    - защищает от камней в почках - употребление апельсинового сока может увеличить кислотность мочи, делая ее более щелочной, что предотвращает развитие камней в почках;

    - улучшает здоровье сердца - употребление апельсинового сока может уменьшать симптомы сердечных заболеваний, такие как высокое кровяное давление и повышенный уровень холестерина.

  • 5

    Зерна.

    Из семян апельсина извлекается масло, которое можно использовать в различных целях, от ароматизации различных видов пищи, а также воздуха в доме до ухода за волосами. Апельсиновое масло эффективно в деле оздоровления волос. Присутствие в нем витамина С и биофлавоноидов способствует улучшению кровообращения в коже головы. Кроме того, масло содержит фолиевую кислоту, которая может ускорить рост волос, укрепить их корни.

  • 6

    Аромат.

    Даже запах апельсинов полезен для здоровья – в частности, цитрусовые запахи часто связаны с эффектом успокоения и расслабления. Конкретно запах эфирных масел апельсина помогает уменьшить беспокойство и создает более позитивное настроение.

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Питание, Здоровье, Польза, Кожура, Апельсин, Цытрус.
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