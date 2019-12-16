От кожуры до косточек: этот полезный фрукт практически безотходны

Кожура.
Апельсиновая корка - это слой волокна, который покрывае фрукт. Чаще кожуру выбрасывают, в лучшем случае натирают как апельсиновую цедру для кондитерских изделий и выпечки.
Между тем, апельсиновая кожура содержит в четыре раза больше клетчатки по сравнению с мякотью и обладает списком преимуществ для здоровья:
- способствует лучшему пищеварению - апельсиновая кожура обладает противовоспалительным эффектом и может улучшать пищеварительные функции, служить профилактикой желудочно-кишечных проблем;
- помогает при похмелье - апельсиновая кожура кипятится в воде в течение 15-20 минут, затем отвар остужается и процеживается, его облегчает характерное состояние;
- избавляет от неприятного запаха изо рта - жевание апельсиновой корки увеличивает выработку слюны во рту, а содержащиеся в ней кислоты помогают бороться с бактериями, вызывающими запах в полости рта.
Волокна.
Белый волокнистый слой, который находится между кожурой и мякотью, содержит столько же питательных веществ, сколько в остальной части апельсина, поэтому ее советуют употреблять многие диетологи.
Чем именно полезны белые волокна в апельсинах:
- высоким содержанием клетчатки, которая может помочь в снижении уровня холестерина;
- содержанием веществ-флавоноидов, включая гесперидин и нарингенин (гесперидин обладает противовоспалительными свойствами, а нарингенин может препятствовать быстрому повышению уровня сахара в крови).
Мякоть.
В мякоти апельсина содержится много полезных веществ, которые увеличивают пищевую ценность сока:
- минералы – присутствующие в мякоти апельсина минералы, такие как кальций, магний и калий, могут улучшать работу мозга и сердца, укреплять кости;
- пектин - данное вещество помогает облегчить пищеварение, снижает уровень холестерина, удаляет вредные химические вещества из организма.
Сок.
Свежевыжатый апельсиновый сок обладает высокой пищевой ценностью и несет в себе много польза для здоровья:
- насыщен антиоксидантами - апельсиновый сок является одним из главных источников антиоксидантов, включающих флавоноиды, каротиноиды и аскорбиновую кислоту (витамин С); эти вещества помогают регулировать баланс между свободными радикалами и антиоксидантами, таким образом предотвращая развитие рака и диабета.
- защищает от камней в почках - употребление апельсинового сока может увеличить кислотность мочи, делая ее более щелочной, что предотвращает развитие камней в почках;
- улучшает здоровье сердца - употребление апельсинового сока может уменьшать симптомы сердечных заболеваний, такие как высокое кровяное давление и повышенный уровень холестерина.
Зерна.
Из семян апельсина извлекается масло, которое можно использовать в различных целях, от ароматизации различных видов пищи, а также воздуха в доме до ухода за волосами. Апельсиновое масло эффективно в деле оздоровления волос. Присутствие в нем витамина С и биофлавоноидов способствует улучшению кровообращения в коже головы. Кроме того, масло содержит фолиевую кислоту, которая может ускорить рост волос, укрепить их корни.
Аромат.
Даже запах апельсинов полезен для здоровья – в частности, цитрусовые запахи часто связаны с эффектом успокоения и расслабления. Конкретно запах эфирных масел апельсина помогает уменьшить беспокойство и создает более позитивное настроение.