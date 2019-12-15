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Идеальная система питания: какая она

Идеальная система питания: какая она
21:21 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Специалисты в области здорового питания из Великобритании выступили на страницах прессы с призывом приучать себя употреблять пищу в одно и то же время.

Гастроэнтерологи утверждают: для современных людей с их измученной нервной системой и вечным недосыпом это лучший формат питания.

Ученые порекомендовали принимать пищу 5 раз в день: 3 раза есть основательно и 2 раза слегка перекусывать. По их словам, подобный график суточного питания наиболее благоприятен для поддержания здоровья нервной системы и психики человека.

"Завтрак лучше начать в 7.00 утра с овсянки или омлета, но можно позволить себе и блинчики. В 11.00 перекусите йогуртом или фруктами. Обед - в 13.00, а следующий прием пищи в виде небольшого перекуса в 16.00. Ужинать следует не позднее 19.00", - поделились эксперты оптимальной схемой питания.

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Предварительно исследователями был проведен эксперимент с участием 150 добровольцев. Их разделили на группы: в одной участники питались строго по часам, в другой – произвольно, в соответствии со своими желаниями.

Опыты показали: у людей, которые соблюдали предложенный учеными часовой режим питания, уровень стрессовых гормонов в крови был на 70% ниже, чем у тех, кто ел нерегулярно. Ученые подчеркивают, что отсутствие постоянного порядка в приеме пищи лишь усиливает давление психологических нагрузок, испытываемое людьми, потому что лишают ощущения стабильности.

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По их словам, чем больше в жизни человека факторов, связанных с упорядоченными систематизированными действиями, тем более защищенным он чувствует себя в эмоциональном плане.

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Питание, Здоровье, Режим питания.
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