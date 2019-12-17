Можно ли есть сырое тесто: вред или польза?

Новости шоу бизнеса:Многим людям нравится вкус сырого теста, но оно может нести потенциальную угрозу для здоровья человека.

Американский Центр контроля и профилактики заболеваний рекомендует держаться как можно дальше от этого соблазна, потому что есть риск получить отравление.

Почему нельзя есть сырое тесто?

Дети могут заболеть после игры с самодельным тестом для лепки. Мука, хоть и не очень похожа, но является сырым продуктом. Вредные микробы могут загрязнять зерно, еще на поле или на других этапах производства муки.

Стадии обработки, такие как измельчение зерна и отбеливание муки, не убивают микробы, к примеру, кишечную палочку. Но есть хорошая новость – бактерии гибнут после тепловой обработки.

В США в последние годы в результате двух вспышек эшерихиоза, связанных с сырой мукой, заболели более 80 человек.

Эшерихиоз – что это?

Это бактериальное инфекционное заболевание, которое вызывают патогенные штаммы кишечных палочек. Возбудителем является бактерия Escherichia Coli.

Сырые яйца – еще один ингредиент сырого теста. Сырые или не полностью приготовленные яйца могут содержать сальмонеллу.

Что делать с тестом, чтобы не заболеть?

Не пробуйте и не ешьте сырое тесто или тесто для приготовления печенья, пиццы, блинов или изделия из сырой муки.

Не позволяйте детям кушать сырое тесто, в том числе для игр и изделий.

Следите за указаниями рецепта или упаковки: выпекайте при указанной температуре в течение указанного времени.

Не делайте молочные коктейли с продуктами, которые содержат сырую муку.

Храните сырые продукты, такие как мука или яйца отдельно от готовых к употреблению продуктов. Мука может легко рассыпаться на другие продукты.

Соблюдайте срок хранения продуктов.

После работы с тестом (мукой, сырыми яйцами) мойте руки проточной водой с мылом.

Вымойте миски, посуду, столешницы и другие поверхности теплой водой с мылом.