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Что может спровоцировать аллергию на пыль: симптомы и лечение

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Что может спровоцировать аллергию на пыль: симптомы и лечение
20:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если у вас есть аллергия на пыль, это означает, что на самом деле у вас аллергия на пылевые клещи.

У чувствительных людей она проявляется в течение всего года, но существуют периоды, когда симптомы проявляются особенно сильно. Чаще всего обострение происходит осенью, когда меньше открываются окна, увеличивается влажность и включается отопление.

Симптомы аллергии на пыль

Ринит и аллергический риноконъюнктивит – симптомы:

  • насморк;

  • заложенность носа;

  • чихания;

  • зуд в носу, в полости рта;

  • конъюнктивит (красные глаза, ощущение песка в глазах, зуд);

  • расстройство сна;

  • хроническая усталость;

  • быстрая утомляемость;

Это приводит к значительному ухудшению качества жизни человека и существенно влияет на его повседневную активность и обучение.

Без своевременного лечения аллергический ринит может перейти в астму.

Симптомы аллергической астмы:

  • затрудненность дыхания, приступы удушья;

  • сухой кашель;

  • одышка, свистящее дыхание.

Аллергия на клещей может спровоцировать атопический дерматит или экзему. Основными симптомами дерматита являются покраснение, зуд и сухость кожи.

У детей, которые имеют повышенную чувствительность к клещам, риск возникновения астмы в 5 раз выше. Поэтому если заметили любые проявления у своих членов семьи, нужно проконсультироваться у врача аллерголога.

Как бороться с пылевыми клещами

Полное устранение клещей невозможно. При каждом контакте с аллергеном симптомы аллергии будут возникать снова и снова.

Поэтому необходимо:

  1. Проветривать помещение каждый день, не менее 15 минут;

  2. Не сушить выстиранное белье в доме;

  3. Поддерживать температуру в доме между 18°C и 20°C особенно в зимнее время;

  4. Стирать шторы, мебельные чехлы и наволочки при температуре 60°C (каждые 2 месяца);

  5. Убрать ковры, заменить ковровое покрытие на паркет или линолеум;

  6. Отдавать предпочтение мягким игрушкам, которые можно стирать при температуре 60°C;

  7. Использовать акарициды после уборки пылесосом для обработки ковров, мебели, матрасов (каждые 3-6 месяцев);

  8. Стирать постельное белье при температуре не менее 60°C и менять постельное белье каждую неделю;

  9. Пылесосить матрасы пылесосом со специальным фильтром (каждые 2 недели);

  10. Не использовать подушки и одеяла с натуральным наполнителем (пух, перо);

  11. Использовать чехлы на матрасы и подушки; чехлы должны полностью покрывать поверхность. Стирать чехлы нужно при температуре 60°C (дважды в год);

Лечение аллергии на пылевых клещей

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В настоящее время, единственным методом, который может принципиально изменить положение больного с аллергическим заболеванием, является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).

АСИТ – что это?

Это единственная терапия, которая лечит причину аллергического заболевания. Суть метода заключается во введении в организм пациента в определенных дозах того аллергена, который является причиной аллергии.

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Здоровье, Лечение, Симптомы, Аллергия, Пыль, 20, Аллергия на пыль, АСИТ.
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