Что может спровоцировать аллергию на пыль: симптомы и лечение

У чувствительных людей она проявляется в течение всего года, но существуют периоды, когда симптомы проявляются особенно сильно. Чаще всего обострение происходит осенью, когда меньше открываются окна, увеличивается влажность и включается отопление.
Симптомы аллергии на пыль
Ринит и аллергический риноконъюнктивит – симптомы:
насморк;
заложенность носа;
чихания;
зуд в носу, в полости рта;
конъюнктивит (красные глаза, ощущение песка в глазах, зуд);
расстройство сна;
хроническая усталость;
быстрая утомляемость;
Это приводит к значительному ухудшению качества жизни человека и существенно влияет на его повседневную активность и обучение.
Без своевременного лечения аллергический ринит может перейти в астму.
Симптомы аллергической астмы:
затрудненность дыхания, приступы удушья;
сухой кашель;
одышка, свистящее дыхание.
Аллергия на клещей может спровоцировать атопический дерматит или экзему. Основными симптомами дерматита являются покраснение, зуд и сухость кожи.
У детей, которые имеют повышенную чувствительность к клещам, риск возникновения астмы в 5 раз выше. Поэтому если заметили любые проявления у своих членов семьи, нужно проконсультироваться у врача аллерголога.
Как бороться с пылевыми клещами
Полное устранение клещей невозможно. При каждом контакте с аллергеном симптомы аллергии будут возникать снова и снова.
Поэтому необходимо:
Проветривать помещение каждый день, не менее 15 минут;
Не сушить выстиранное белье в доме;
Поддерживать температуру в доме между 18°C и 20°C особенно в зимнее время;
Стирать шторы, мебельные чехлы и наволочки при температуре 60°C (каждые 2 месяца);
Убрать ковры, заменить ковровое покрытие на паркет или линолеум;
Отдавать предпочтение мягким игрушкам, которые можно стирать при температуре 60°C;
Использовать акарициды после уборки пылесосом для обработки ковров, мебели, матрасов (каждые 3-6 месяцев);
Стирать постельное белье при температуре не менее 60°C и менять постельное белье каждую неделю;
Пылесосить матрасы пылесосом со специальным фильтром (каждые 2 недели);
Не использовать подушки и одеяла с натуральным наполнителем (пух, перо);
Использовать чехлы на матрасы и подушки; чехлы должны полностью покрывать поверхность. Стирать чехлы нужно при температуре 60°C (дважды в год);
Лечение аллергии на пылевых клещей
В настоящее время, единственным методом, который может принципиально изменить положение больного с аллергическим заболеванием, является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).
АСИТ – что это?
Это единственная терапия, которая лечит причину аллергического заболевания. Суть метода заключается во введении в организм пациента в определенных дозах того аллергена, который является причиной аллергии.