Что может спровоцировать аллергию на пыль: симптомы и лечение

Новости шоу бизнеса:Если у вас есть аллергия на пыль, это означает, что на самом деле у вас аллергия на пылевые клещи.

У чувствительных людей она проявляется в течение всего года, но существуют периоды, когда симптомы проявляются особенно сильно. Чаще всего обострение происходит осенью, когда меньше открываются окна, увеличивается влажность и включается отопление.

Симптомы аллергии на пыль

Ринит и аллергический риноконъюнктивит – симптомы:

насморк;

заложенность носа;

чихания;

зуд в носу, в полости рта;

конъюнктивит (красные глаза, ощущение песка в глазах, зуд);

расстройство сна;

хроническая усталость;

быстрая утомляемость;

Это приводит к значительному ухудшению качества жизни человека и существенно влияет на его повседневную активность и обучение.

Без своевременного лечения аллергический ринит может перейти в астму.

Симптомы аллергической астмы:

затрудненность дыхания, приступы удушья;

сухой кашель;

одышка, свистящее дыхание.

Аллергия на клещей может спровоцировать атопический дерматит или экзему. Основными симптомами дерматита являются покраснение, зуд и сухость кожи.

У детей, которые имеют повышенную чувствительность к клещам, риск возникновения астмы в 5 раз выше. Поэтому если заметили любые проявления у своих членов семьи, нужно проконсультироваться у врача аллерголога.

Как бороться с пылевыми клещами

Полное устранение клещей невозможно. При каждом контакте с аллергеном симптомы аллергии будут возникать снова и снова.

Поэтому необходимо:

Проветривать помещение каждый день, не менее 15 минут; Не сушить выстиранное белье в доме; Поддерживать температуру в доме между 18°C и 20°C особенно в зимнее время; Стирать шторы, мебельные чехлы и наволочки при температуре 60°C (каждые 2 месяца); Убрать ковры, заменить ковровое покрытие на паркет или линолеум; Отдавать предпочтение мягким игрушкам, которые можно стирать при температуре 60°C; Использовать акарициды после уборки пылесосом для обработки ковров, мебели, матрасов (каждые 3-6 месяцев); Стирать постельное белье при температуре не менее 60°C и менять постельное белье каждую неделю; Пылесосить матрасы пылесосом со специальным фильтром (каждые 2 недели); Не использовать подушки и одеяла с натуральным наполнителем (пух, перо); Использовать чехлы на матрасы и подушки; чехлы должны полностью покрывать поверхность. Стирать чехлы нужно при температуре 60°C (дважды в год);

Лечение аллергии на пылевых клещей

В настоящее время, единственным методом, который может принципиально изменить положение больного с аллергическим заболеванием, является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).

АСИТ – что это?

Это единственная терапия, которая лечит причину аллергического заболевания. Суть метода заключается во введении в организм пациента в определенных дозах того аллергена, который является причиной аллергии.