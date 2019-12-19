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Основные принципы в питании после физических нагрузок, которых стоит придерживаться

Основные принципы в питании после физических нагрузок, которых стоит придерживаться
20:53 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Принимайте пищу в течение 30-60 минут после тренировок.

Сразу после интенсивных физических нагрузок у многих людей разыгрывается аппетит, и возникает опасность неправильным питанием свести на нет все преимущества, полученные в спортзале.

Эксперты в области спорта из США озвучили 5 важнейших правил приема пищи после тренировок.

Принимайте пищу в течение 30-60 минут после тренировок. Если вы нагружали себя в спортзале особенно сильно, то постарайтесь принять пищу для восстановления энергии как можно быстрее. Дело в том, что физические нагрузки оказывают сильное давление на мышцы, суставы и кости, поэтому организм использует нутриенты во время занятий.

Питание после тренировок восстанавливает то, что вы потеряли, обеспечивая материалы, необходимые для восстановления и заживления. Именно это питание является одним из главных инструментов построения мышечной массы.

Не зацикливайтесь на белках. Хорошо известно, что белки — это основной строительный материал мышц, поэтому они важны. Но идеальное питание после тренировок должно включать хорошие жиры, нужные для заживления мышц и суставов, а также множество других питательных продуктов, являющихся источниками крахмала вроде батата или бобов.

Не ошибитесь в расчетах. Некоторым людям кажется, что занятия в спортзале — это своего рода индульгенция, позволяющая употреблять какие угодно объемы пищи. Но нашему организму необходимо получить ровно столько калорий, сколько сгорело в спортзале. Если же вы будете после тренировок активно налегать на пиццу, спагетти с мясом и ватрушки, то никакие тренировки не защитят вас от лишнего веса и ожирения.

Водный баланс. В спортзале мы усиленно теряем жидкость через пот, поэтому нам необходимо восстановить ее объем. Рекомендуется употреблять спортивные напитки, а не обыкновенную воду во время тренировок. Они специально разработаны для того, чтобы восстанавливать потерянные организмом электролиты. Эксперты рекомендуют соблюдать правило двух чашек жидкости за два часа до тренировок, еще двух чашек за 15 минут до начала занятий, а также по полчашки каждые 15 минут во время тренировок. Следите за цветом мочи — если вы хорошо «увлажнены», она должна быть прозрачной.

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Поменьше алкоголя. Умеренное употребление алкоголя не опасно для вашего организма, но после тренировок не следует сразу употреблять спиртные напитки — вначале нужно поесть. Важно знать о том, что алкоголь ускоряет потерю мышечной массы после физических нагрузок на целых 40%. Он также мешает восстанавливать запасы гликогена — разновидности углеводов, которая дает энергию мышцам.

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Советы, Тренировка, Рацион, Правильно питание, Принципы.
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