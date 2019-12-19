Вот почему важно мыть руки: простой эксперимент школьной учительницы (Фото)

Новости шоу бизнеса:Простой эксперимент, проведенный учительницей из США, наглядно показывает, почему руки нужно мыть тщательно, с мылом, а дезинфицирующего средства недостаточно.

38-летняя учительница Дайана Робертсон из американского городка Айдахо-Фоллз придумала, как наглядно объяснить детям важность мытья рук. А понадобились ей для этого всего несколько ломтиков хлеба.

Робертсон принесла пять кусков хлеба в класс и попросила дотронуться до них всех 17 учеников. Но дети делали это не сразу: первый кусок они потрогали немытыми руками, второй — после обработки рук санитайзером (дезинфицирующим средством), а третий — предварительно помыв руки с мылом. Еще одним ломтиком учительница потерла поверхность школьного ноутбука, а последний использовала в качестве контроля стерильности, дотрагиваясь до него руками в медицинских перчатках.

После всех этих манипуляций Дайана запечатала образцы хлеба в грипперы — прозрачные пакеты со струнным замком. Через месяц Робертсон показала ученикам, что произошло с кусочками. Тот, который трогали немытыми руками, покрылся пятнами бактериальных колоний. Ломтик, которым протерли поверхность ноутбука, выглядел еще более жутко — бактерии и плесневые грибы покрыли его практически полностью.

Ломтик хлеба, которым потерли клавиатуру ноутбука / © Facebook — Jaralee Annice Metcalf

Зато образец, который дети трогали после мытья рук теплой водой с мылом, остался нетронутым. Куску, которого ученики касались после обработки рук санитайзером, повезло меньше — на нем выросла одна, но очень большая колония микроорганизмов.

Идея проведения такого эксперимента родилась у учительницы в преддверии зимы и сезона гриппа — инфекции, которая может передаваться через грязные руки. "Все ребята согласились с тем, что это выглядело гадко, — говорит Робертсон. — После эксперимента они поменяли подход к мытью рук. Они поняли, что дезинфицирующее средство не дает эффекта и нужны мыло с водой". Джарали Меткалф, сотрудница Робертсон, помогавшая провести эксперимент, опубликовала пост с фотографиями результатов в Facebook, чтобы их увидели как можно больше людей.

Просто и наглядно. Слева — кусок хлеба, который трогали тщательно вымытыми руками, справа — ломтик, которого касались немытыми руками / © Facebook — Jaralee Annice Metcalf

В этом году количество случаев заражения вирусом гриппа в США заметно возросло по сравнению с прошлыми годами. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний, в стране зафиксированы уже 2,6 миллиона случаев заражения, а 23 тысячи человек пришлось госпитализировать. "Было очень мало недель, когда все сотрудники и все ученики были в школе — из-за болезней", — комментирует ситуацию Дайан Робертсон. "Я пропустила пять или шесть дней в школе из-за моей болезни или болезни сына, — добавляет Джарали Меткалф. — Когда дети не моют руки, это сказывается не только на нас как на учителях, но и на наших семьях".

Дайана Робертсон надеется, что о ее эксперименте узнают как можно больше людей. Мы тоже советуем вам мыть руки как можно тщательнее — и показать статью тем, кто этой гигиенической процедурой манкирует.