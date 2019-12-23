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Секрет раскрыт: чем так полезен кленовый сироп

Секрет раскрыт: чем так полезен кленовый сироп
16:58 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые обнаружили новые свойства канадского кленового сиропа.

Японские ученые пришли к неожиданным выводам: известный канадский кленовый сироп способен помочь печени. Это они установили в ходе эксперимента с крысами, предполагавшего замену части углеводов в их рационе этим сиропом.

Доктор Кейко Абе из аспирантуры Токийского университета, занимающейся вопросами сельского хозяйства и науками о жизни, констатирует: «Здоровые животные, получавшие стопроцентный кленовый сироп, демонстрировали значительное улучшение в работе печени по сравнению с контрольной группой.

Ее тоже кормили сладким сиропом, но не отличавшимся наличием в составе уникальных веществ, свойственных для кленового».

Надо сказать, результаты изыскания будут особенно полезны для людей средних лет, имеющих лишний вес, аномально высокую концентрацию в крови липидов, диабет или нечувствительность к инсулину и прочие расстройства, характерные для метаболического синдрома. Именно у них чаще всего отмечаются проблемы с печенью.

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Секрет стопроцентного кленового сиропа заключается в небывалой концентрации антиоксидантов, витаминов и минеральных веществ. По словам ученых, работавших при поддержке Квебекского совета по развитию сельского хозяйства, это может быть наиболее здоровой альтернативой джемам и прочим сиропам.

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Питание, Здоровье, Продукты, Польза, Кленовый сироп.
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