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Ученые назвали время, когда лучше всего принимать ванну

Ученые назвали время, когда лучше всего принимать ванну
02:31 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Теплый душ или ванна вечером — известный способ улучшить сон.

Для тех, кто изо всех сил старается выспаться каждую ночь, несколько советов приводит MdicalNewsToday. Мы знаем, что регулярные физические упражнения, поддержание прохлады в спальне и отказ от алкоголя перед сном способствуют хорошему ночному отдыху. Сильный расслабляющий эффект дает также погружение всем телом в воду приятной температуры.

Ученые проанализировали 5322 исследования о «пассивном нагревании тела» и засыпании. Учитывались такие показатели, как задержка начала сна, количества пробуждений после погружения в сон, общее время сна, его глубокие фазы, эффективность и субъективная удовлетворенность человека сном.

Результаты анализа показали: лучшее время для принятия душа или ванны — 1-2 часа перед сном. Чтобы человек мог сполна пожать плоды «водного отдыха», продолжительность нахождения в воде не должна превышать 10 минут. В этом случае тело охладится до оптимальной температуры, улучшится кровообращение от «ядра» к периферии — рукам и ногам.

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Насладившись ванной за час-два до сна, человек синхронизирует свой температурный ритм с ритмами разных органов, что в свою очередь поможет быстрее заснуть. Сам сон будет качественным, глубоким, с минимальным количеством пробуждений, а утром появится ощущение легкости и полноты сил.

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Ванна, Принятие ванны, Когда принимать ванну.
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