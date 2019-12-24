Врачи рассказали о целебных свойствах изюма

Новости шоу бизнеса:Исследователи из США сообщили, что изюм обладает уникальными полезными свойствами.

Ученые заявили, что этот сухофрукт обзязательно стоит добавлять в пищу, поскольку он необычайно полезен для здоровья человека. Добавлять его можно как в кашу, так и в различные десерты и запеканки, во всех случаях он будет полезен для организма.

Все дело в том, что изюм имеет ряд полезных свойств, которые сочетаются в этом продукте с высокой калорийностью.

Потребителем полезных веществ в составе изюма традиционно является центральная нервная система человека. Она получает большую часть полезных веществ из сухофрукта. Поэтому ученые говорят, что есть изюм полезно именно для нервной системы. Питательные вещества изюма беспрепятственно проникают через гематоэнцефалический барьер.

Как следствие, человек, употребляющий регулярно изюм, может похвастаться хорошей реакцией мозга, а также быстрым мышлением.

В связи с этим ученые рекомендуют употреблять в пищу этот продукт в период подготовки и сдачи экзаменов.

Также отмечается, что этот продукт имеет высокую калорийность, что также важно во время умственной работы, поскольку высоки энергозатраты и требуется постоянная подпитка мозга.

Кроме того, ученые говорят, что полезен изюм и беременным, поскольку женщины кормящие грудным молоком своих детей употребляя изюм имеют больше шансов вырастить иммунологически здорового ребенка, а также они сами чувствую себя в этой ситуации намного лучше.