Как домашние животные влияют на здоровье людей

Новости шоу бизнеса:Спросите любого владельца кошки и он расскажет вам насколько положительно любимый питомец влияет на качество его жизни.

В данной статье мы рассмотрим причины такого эффекта.

1. Домашние питомцы снимают стресс и депрессию

Исследования показывают, что владельцы кошек или собак с повышенным кровяным давлением замечают, что их состояние при стрессовых ситуациях лучше, чем до жизни с питомцем. Дело в том, что даже 15 минут, проведённые с вашим пушистым другом, создают физические изменения в теле, которые значительно повышают настроение и уменьшают стресс.

2. Питомцы – спасение для пожилых людей

Домашние животные приносят в дом пожилого человека общение и любовь, не позволяя ему чувствовать себя одиноким. Пациентам с артритом врачи советуют наблюдать за своими кошками и потягиваться каждый раз, когда это делает питомец, это помогает облегчить боль. Кроме того, согласно исследованиям, пациенты с болезнью Альцгеймера меньше страдают приступами тревожности, если у них есть любимец.

3. Домашние животные способствуют в борьбе с ожирением

Владельцы собак проявляют больше ежедневной физической активности, нежели те, у кого их нет. Ведь собака требует ежедневного выгуливания, будь то солнце или ненастье за окном.

4. Домашние животные и СДВГ у детей (синдром дефицита внимания и гиперактивности)

Уход за любимцем помогает детям с СДВГ сжечь лишнюю энергию, познать что такое ответственность и повысить самооценку.