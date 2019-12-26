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Оливковое масло снижает риск инсульта

Оливковое масло снижает риск инсульта
03:58 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Рацион, предполагающий частое употребление оливкового масла, снижает риск развития инсульта в пожилом возрасте более чем на треть.

У людей, лишь изредка использующих оливковое масло, риск развития инсульта существенно ниже, чем у тех, кто не использует такое масло никогда, показало исследование, проведенное, во Франции.

«Оливковое масло способствует «прочищению» артерий. Его присутствие в рационе питания – это простой, но эффективный способ поддерживать хорошее состояние сердечно-сосудистой системы», - констатировали ученые.

Авторы исследования проанализировали истории болезни 7625 человек в возрасте около 65 лет, отследив в них все изменения в состоянии здоровья за пять лет. Ученые установили: люди, которые используют оливковое масло в домашней кулинарии, на 41% реже подвергаются инсультам. Специалисты констатировали, что даже в тех случаях, когда люди лишь время от времени применяли оливковое масло в качестве заправки для салатов, риск развития инсульта был значительно более низким в сравнении с теми, кто его вообще никогда не ел.

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По словам ученых, оливковое масло также усиливает защищенность организма от развития диабета, повышенного давления, избыточного холестерина и ожирения. Но и потреблять слишком много этого продукта не стоит. Эксперты отмечают, что как и любое растительное масло, оливковое крайне калорийно – это должны учитывать даже рьяные адепты ЗОЖ.

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Инсульт, Оливковое масло, Польза оливкового масла, Свойства оливкового масла, Как снизить риск инсульта.
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