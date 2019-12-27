Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)

1 Виноград Считается, что полезен при любых заболеваниях сердечнососудистой системы. Необходимо несколько раз в день, лучше всего утром и вечером, выпивать по 100–150 мл чистого виноградного сока. Виноградный сок желательно пить людям в пожилом возрасте, когда стенки сосудов становятся уже слабыми.

2 Картофель Благотворно влияет на сердце и необходим при заболеваниях сердечнососудистой системы. Сердечникам необходимо включать в свой рацион до 1 кг несоленого вареного картофеля в день, разбивая его на 5–6 порций.

3 Рыба Жирная рыба, такая как тунец, макрель и семга, снимает воспаление и не дает образовываться тромбам за счет содержания кислоты омега-3. Ненасыщенные жирные кислоты, которые также содержатся в рыбе, помогут снизить уровень холестерина.

4 Овощи и фрукты, корнеплоды красного цвета Считается, что обладают лечебными свойствами по отношению к сердечнососудистой системе. Свекла, гранаты, помидоры, красная капуста, красный лук, яблоки, боярышник и др. – все это полезно и по сезону должно включаться в рацион без ограничений. Но не забывайте, что при этом лучше использовать те растения, в происхождении которых вы уверены, или же те, которые вы выращивали или собирали сами.

5 Соя Снижает уровень холестерина в крови. Однако к выбору продуктов из сои нужно относиться осторожно: специалисты предупреждают, что крайне важно контролировать содержание соли в соевых продуктах, потому что некоторые виды могут содержать натрий, повышающий кровяное давление.

6 Орехи, изюм, сыр Тибетская медицина считает, что ежедневное их употребление укрепляет сердечную мышцу, тонизирует нервную систему, снимает переутомление, головные боли. За один прием нужно съедать 30 г ядер грецких орехов, по 20 г изюма и сыра.

7 Овес Обладает уникальными свойствами, и польза от него поистине огромна. В нем содержатся витамины, клетчатка, марганец, селен, магний и бета-глюкан, снижающий холестерин.

8 Цельнозерновые продукты Для любого организма полезны не те углеводы, которые легко усваиваются организмом – быстро всасываются в кровь из кишечника и так же быстро становятся жиром, а лишь углеводы трудноусвояемые. Их можно найти в продуктах, сделанных без добавки сахара. Самые лучшие углеводы содержатся в продуктах из цельных зерен. Они действительно защищают сердце и сосуды. Такие зерна – кладезь витаминов, минералов, антиоксидантов и пищевых волокон.

9 Пшенная каша При любых сбоях в работе сердца полезна пшенная каша, богатая калием. Промыть 1⁄3 стакана прокаленного пшена, добавить 2⁄3 стакана воды (это суточная норма) и сварить кашу на медленном огне, посолив и подсластив по вкусу.

10 Оливки Оливки богаты витамином Е и мононенасыщенными жирными кислотами. Они помогут снизить давление и показатели холестерина. Высокая концентрация фенольных соединений в оливках борется с воспалением, предотвращает образование тромбов и защищает организм от окислительного стресса.

11 Помидоры Содержат много витаминов А и С, а также антиоксиданта ликопина. Все это чрезвычайно полезно для сердца.

12 Черника Полезна тем, что в ней присутствуют антиоксидант антоциан, клетчатка и витамин С, спасающие от закупорки сосудов. Черника способна стимулировать в организме холестериновый обмен, тем самым уменьшая число вредных молекул. По словам врачей, эффект от потребления черники можно сравнить с воздействием некоторых лекарственных препаратов.

13 Яблоки Крайне полезны для здоровья в целом: помогают укрепить иммунитет, нормализовать пищеварение, предотвратить развитие серьезных заболеваний. В яблоках содержатся пектины, которые связывают шлаки и соли тяжелых металлов.

14 Арбуз Летом старайтесь есть побольше арбузов. Их мякоть богата глюкозой и фруктозой и целебна для людей с заболеваниями сердечнососудистой системы и почек. Арбуз – отличное мочегонное средство при отеках. Таким же действием обладает и отвар свежих арбузных корок. Весной арбузы с успехом можно заменить свежими огурцами.

15 Шиповник Универсальное общеукрепляющее, тонизирующее средство и источник витаминов В1, В6, С, Е, К, Р (рутин), каротина, солей калия, железа, марганца, фосфора, кальция, магния, антиоксидантов. При лечении сердца народными средствами из шиповника делают отвары, настои, чаи, варят варенье.

16 Лимон Прекрасное средство для понижения давления, при сердечной недостаточности; обладает седативным (успокаивающим) действием, является природным спазмолитиком. При лечении сердца народными средствами лимон используют в составе отваров, настоев, чаев, а также просто употребляют в пищу. В больших количествах лимон можно употреблять только в случае отсутствия повышенной кислотности.

17 Курага При лечении сердечной недостаточности курагу, как и изюм, полезно есть просто так, а также варить из нее компоты.

18 Чеснок Широко известное иммуностимулирующее антибактериальное средство. Чеснок снижает уровень холестерина, понижает артериальное давление (АД), уменьшает нагрузку на сердце. При лечении сердца народными средствами чеснок рекомендуется употреблять в пищу в сыром виде (на хлебе, в салатах).

19 Морковь При восстановлении после инфаркта миокарда чрезвычайно полезно пить морковный сок, в который добавляют немного растительного масла. Морковь содержит не только антиоксиданты, но и жирорастворимый витамин А, который полноценно всасывается только в присутствии жира (растительного масла).

20 Березовый сок Березовый сок способствует укреплению сердечной мышцы и особенно показан при инфаркте миокарда.