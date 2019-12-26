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Четверг, 26.12.2019
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Видеть даже в темноте? Действительно ли морковь улучшает зрение

Видеть даже в темноте? Действительно ли морковь улучшает зрение
21:37 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Распространенный миф, что можно улучшить зрение и даже научиться видеть в полной темноте, если есть много моркови.

"Для зрения в моркови полезен бета-каротин — каротиноид, который перерабатывается организмом в витамин A, — объясняет Майкл Рэдмонд (Michael Redmond), исследователь из Национального института глаза (США). — Этот витамин обеспечивает выработку белков опсинов в колбочках и родопсина в палочках в задней части глаза. Колбочки чувствительны к дневному свету, а родопсин — к тусклому".

Недостаток витамина А может привести к возникновению никталопии — расстройству зрения, при котором пропадает способность видеть в сумерках.

Тем не менее это не значит, что нужно налегать на морковь. Витамин А содержится не только в ней. Например, в батате или листовой зелени (шпинат, кудрявая капуста) его даже больше. Кроме того, не стоит ждать, что морковь поможет улучшить зрение.

"Витамин А полезен для глаз, но это не значит, что он полностью исцелит ваше зрение, — говорит Ребекка Тэйлор (Rebecca Taylor), представитель Американской академии офтальмологии. — Если вы носите очки или линзы, отказаться от них не получится".

Есть и ещё одно но. Витамин А — жирорастворимый витамин, поэтому он должен поступать в организм вместе с жиром. Только тогда он полностью усвоится. Если просто съесть сырую морковку, организм не получит пользы.

Лечение морковью: при язве, простуде, геморрое и веснушках

Для здоровья глаз Ребекка Тэйлор рекомендует готовить салат из шпината и кудрявой капусты, красного сладкого перца, миндаля и моркови. Всё это важные источники витаминов A, E и C, необходимых для глаз. Если заправить такой салат маслом, жирорастворимые витамины A и E лучше усвоятся. Ещё в него можно добавить варёные яйца: в них есть и полезные каротиноиды, и жиры. Также не забывайте есть красную рыбу: в ней содержится цинк, тоже необходимый для здоровья глаз.

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Питание, Здоровье, Зрение, Польза, Морковь.
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