Обратите внимание на то, что вы едите: продукты, которые помогут вам похудеть

1 Черника Эти плоды прекрасны как источник витаминов и минералов. Но самое ценное, что у них есть урсоловая кислота, которая идеально подходит для роста мышц и сжигания жира. Урсоловая кислота способствует росту мышц, а также ускоряет обмен веществ. В дополнение к этому, черника — естественный антибиотик, который организм хранит в течение длительного времени. Благодаря высокому содержанию антиоксидантов, они служат естественным консервантом. Чтобы ускорить метаболизм, вы можете потреблять как свежие, так и сухие без добавок. Достаточно раз в день.

2 Семена чиа Семена чиа богаты омега-3 и омега-6 жирных кислот и белком, клетчаткой и сложными углеводами. Когда семена чиа вступают в контакт с жидкостью, они увеличиваются в 12 раз и становятся желатином. Один грамм семян чиа может поглотить 25 мл жидкости, а это означает, что только щепотка семян чиа может долгое время дать вам не испытывать чувство голода. Кроме того, желатин, образованный семенами чиа и жидкостью, приводит к студенистому барьеру в стенках желудка, достигая поглощения углеводов и значительно замедляет процесс пищеварения.

3 Авокадо Авокадо — самый распространенный и питательный плод в мире. Авокадо богаты L-карнитином, природными аминокислотами семейства витаминов B. Они также обладают антиоксидантными свойствами, которые полезны для увеличения метаболизма. Богаты мононенасыщенными и олеиновыми жирными кислотами, известными тем, что уменьшают брюшной жир.

4 Зародыши пшеницы В отличие от сортов пшеничной муки, зародыши пшеницы содержат широкий спектр необходимых питательных веществ и большую дозу волокна. Добавление этого продукта в молочный коктейль во время завтрака поможет увеличить общее потребление клетчатки, что в итоге поможет вам почувствовать себя сытым дольше.

5 Чечевица Другим примером хорошего источника углеводов с низким гликемическим индексом (GI) являются чечевица. Она перевариваются очень медленно, что удерживает позволяет вам чувствовать себя сытым и помогает контролировать желание поесть. Она также являются источником белков растительного происхождения и идеально подходят для вегетарианцев и веганов.

6 Брокколи Брокколи идеально подходят для похудения, потому что они исключительно низкокаллорийны и имеют высокое содержание клетчатки. Волокно поглощает воду и расширяется, что заставляет вас чувствовать себя сытым и замедляет процесс пищеварения.

7 Жирная рыба Что бы вы ни выбрали: лосось, тунец или сардины или рыбу, называемую жирной рыбой, все они чрезвычайно богаты омегой 3 и имеют прямую связь с развитием здоровых клеток, которые могут более эффективно обрабатывать наши сахара и жиры.

8 Яйца Яйца являются самым известным суперпродуктом. С высоким содержанием белка и более чем 20 основных витаминов, минералов и антиоксидантов. Яйца отлично подходят для поддержания здоровых клеток организма. Обширные исследования показывают, что употребление в пищу яиц за завтраком контролирует уровень инсулина. Инсулин — это гормон, который контролирует метаболизм жиров в нашем организме.