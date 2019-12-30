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Не принесут пользы: продукты, которые стоит обходить стороной в зимнее время

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Не принесут пользы: продукты, которые стоит обходить стороной в зимнее время
02:01 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Специалисты утверждают, что покупка многих этих продуктов - пустая трата денег: в зимний период от всей этой продуктовой какофонии нет никакой пользы.

  • 1

    Молочные продукты

    Молоко, творог и йогурт — не лучший вариант для зимнего питания. Во-первых, зимой на прилавки поступает большее количество так называемого восстановленного молока, в котором содержится минимальное количество необходимых организму полезных веществ. А во-вторых, согласно восточной медицине, многие молочные продукты обладают охлаждающим действием, а значит, могут усугубить ряд классических зимних заболеваний: ангин, бронхитов, воспалений внутренних органов.

  • 2

    Лосось

    Как ни странно, но о лососе до конца зимы лучше забыть. Его вылов разрешен с февраля по август, а значит, вся та рыба, которая в остальное время продается под видом дикого лосося, поступает на рыночные прилавки контрабандным путем и выловлена неизвестно где. Разумеется, это не относится к лососю, выращенному на рыбных фермах — его можно покупать круглый год.

  • 3

    Томаты

    В январе яркие и упругие помидоры, хоть и кажутся внешне аппетитными и сочными, вряд ли будут такими же на вкус. К тому же и витаминов в зимних томатах ничтожно мало. Поэтому поберегите деньги, а в качестве альтернативы используйте домашний томатный сок или консервированные помидоры — их можно употреблять в пищу просто так или готовить на их основе соусы и подливки.

  • 4

    Персики

    Велик соблазн купить парочку персиков, чтобы побаловать себя или близких. Но не спешите этого делать: так как зима для этих фруктов не сезон, они вполне могут оказаться невкусными и рыхлыми. Так что лучше подождите до лета, а пока купите зимних яблок — они доступные, вкусные и очень полезные.

  • 5

    Клубника

    Если зимой на рынке или в магазине вы увидели клубнику, то почти со стопроцентной вероятностью она прибыла к нам издалека, например, из Израиля. Однако мягкие ягоды очень быстро портятся и могут помяться во время транспортировки, поэтому есть риск, что под красивыми и внешне целыми клубничками вы обнаружите изрядно помятые и несвежие. Так что или будьте предельно внимательны при покупке, или подождите лета, когда на прилавках появится местная клубника.

  • 6

    Сахар

    В холодную погоду хочется согреться сладким горячим чаем или чашкой какао. И конечно, сахара для этих напитков мы не жалеем. Однако врачи утверждают, что повышенное потребление сахара снижает иммунитет, из-за чего сластены чаще болеют. Попробуйте заменить привычный рафинад медом — это и вкуснее, и полезнее.

  • 7

    Арбуз

    Сейчас купить зимой арбуз, как впрочем и другие фрукты и ягоды, уже не проблема. Но надо ли? У привезенных из жарких стран полосатых ягод и вкус не тот, и аромат другой, да и стоят они почти как самолет. Но охота пуще неволи, и если вы все же решили купить арбуз, то возьмите на заметку: лучшие арбузы зимой к нам привозят из Коста-Рики.

  • 8

    Стручковая фасоль

    Стручковая фасоль имеет очень нежный вкус и массу полезных свойств. Однако в замороженном виде, в котором ее продают зимой, она довольно жесткая и волокнистая. К тому же, согласно восточной медицине, фасоль, как и остальные бобовые, относится к категории охлаждающих продуктов, так что зимой от ее употребления лучше воздержаться.

  • 9

    Кайенский перец

    Он поможет вам прочистить заложенный нос, но вызовет бурю в желудке. Избегайте кайенского перца, если простудились или гриппуете — он раздражает воспаленные слизистые дыхательных путей и усиливает их отеки. В качестве альтернативы кайенскому перцу зимой подойдет имбирь: он снимает тошноту и успокаивает желудок, а теплый имбирный чай согревает в январские морозы.

  • 10

    Кукуруза

    Зимой свежую кукурузу найти крайне сложно. Но если она вам все же встретилась, скорее всего, это размороженные остатки прошлого сезона — такая кукуруза жесткая, невкусная и полезных веществ в ней практически не осталось. Попробуйте заменить кукурузу брюссельской капустой — ее можно пожарить или запечь в духовке.

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Питание, Здоровье, Продукты, Зимнее питание.
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